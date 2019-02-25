25.02.2019 10:10 521

После того как граждане начали писать письма Владимиру Путину с жалобами на индексацию пенсий, правительство решило провести их индивидуальный перерасчет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент пообещал пересчитать доплаты к пенсиям в рамках своего ежегодного послания. Голикова говорит, что они с Путиным делали предварительные расчета в рублях по конкретным людям, «даже считали в столбик».

Правительство подготовит индивидуальный перерасчет пенсий. Об этом сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в интервью в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин ».

По ее словам, решение было принято в том числе после жалоб граждан на то, что суммы доплат к пенсиям не поменялись после 1 января 2019 года. Напомним, что сами пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Она отметила, что это произошло в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум.

«Объективно мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», - сказала Голикова.

Сейчас будет сделан пересчет, «у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдет полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года».

У граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата — это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее — «у них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была с 1 февраля 2019 года, она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума, будет сверх» прожиточного минимума.

Ранее президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в качестве «не очень хорошего примера для нашей работы» рассказал о том, как были проиндексированы пенсии в этом году.

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — сказал глава государства.

В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми, подчеркнул он и поручил правительству пересчитать доплату с начала года.

«Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было, а такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить», — сказал он.

Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно, пояснил президент. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили.

«И что особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть. Конечно, это очень сложная работа, мы с вами понимаем, работа с людьми каждый день с утра до вечера — это сложная судьба на самом деле. Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда», — добавил он.

Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с Владимиром Путиным пенсии «в столбик».

По ее словам, для президента очень важно понять самые мелкие детали, поскольку социальная сфера самая финансово чувствительная, важно не ошибиться при выборе решений, которые нужны обществу.

«Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали, как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю…» — сказала Голикова.

Минтруд уже сообщил, что изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Речь идет о том, чтобы сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).

Это позволит добиться того, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной выплаты в текущем году, передавал ТАСС .

Как подсчитали в Пенсионном фонде России (ПФР) , увеличение социальных доплат к пенсии коснется 4 млн человек. На это потребуется в 2019–2024 годах дополнительные 120 млрд руб.