25.02.2019 10:20 370

Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов. По некоторым суммам уровень комиссии может быть снижен «вплоть до трех раз», отметил он.

Комиссию в адрес платежной системы платит не только банк-эквайер, но и банк, выпустивший карту. Размер комиссий Visa не разглашает. Каждая из комиссий составляет 1,5 цента за транзакцию, сообщили РБК два источника на рынке. Банки платят Visa по каждому факту оплаты по 3 цента, то есть 1,95 руб. по текущему курсу.

«Изменение [размера комиссии] обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте», — пояснил Денисов. По мнению Visa, решение будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей в России.

Давно ждали

При сверхнизком чеке, характерном для транзакций в транспорте, снижение тарифов платежных систем — очень важная мера, эквайеры давно ее ожидают, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов. Дело в том, что текущие тарифы международных платежных систем фиксированные и установлены в иностранной валюте. Соответственно, при транзакциях на сверхнизкие суммы (менее 100 руб.) удельная доля комиссии платежных систем крайне высока, объясняет он.

Комиссии платежной системы являются составляющей тарифа, который торгово-сервисные предприятия, в том числе транспортные, платят за прием банковских карт. В состав комиссионного вознаграждения (торговой уступки) также входят комиссии банку-эквайеру и банку — эмитенту карты (интерчейндж). Если торговая уступка в целом превышает 2% стоимости товара, то размер интерчейнджа в среднем в России составляет около 1,5%, а вознаграждение платежной системы — 0,1%. Но при малых размерах платежей комиссия платежным системам может доходить до 5%.

Безусловно, снижение тарифа платежных систем не просто повлияет на последующее снижение эквайринговых тарифов, но и приведет в индустрию платежей транспортные предприятия средних и малых городов, а также, очевидно, будет способствовать дальнейшему росту безналичной экономики и удобству для плательщиков, оптимистичен Хренов.

В Mastercard не ответили на вопрос, планирует ли система снижать комиссии на транспорте, указав только, что заинтересованы в дальнейшем развитии безналичных платежей в России. ЦБ не комментирует действующих игроков рынка.

ВТБ уже получал уведомление от Visa о снижении комиссии для транспортного сектора, сообщили в пресс-службе ВТБ. «Мы поддерживаем данную инициативу», — добавили там. Не все банки пока получили от Visa меморандум с информацией о снижении таких комиссий, сообщили два источника РБК на банковском рынке.

Розница против размера комиссий

На размер комиссионного вознаграждения не первый год жалуются предприятия розничной торговли. В конце 2018 года этот вопрос был поднят на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения, как снизить размер комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. В январе 2019 года ассоциация банков «Россия», в которую входят в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ, направила в ФАС позицию банков по ситуации с размером комиссий за эквайринг.

Высокие комиссии в рознице президент Владимир Путин назвал квазиналогом, указав, что в России они составляют 3%, а в других странах находятся на уровне 0,2%. Однако позже представители банковского сектора заявили, что президента дезинформировали. Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сказал, что не видел комиссии 3% в распространенной практике. То, что президенту дали неверную информацию о 3%, отметила и первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас на рынке не существует комиссии 3%.

Все банки негативно оценивают возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий, однако некоторые из них готовы к точечному снижению размера комиссионного вознаграждения по ряду направлений, например при осуществлении крупных покупок или проведении социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта. Национальная система платежных карт (оператор «Мир») направила в ФАС похожее предложение с готовностью снизить комиссию как при совершении социальных платежей, так и при оплате проезда на общественном транспорте, говорил ранее РБК ее представитель.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Екатерина ЛИТОВА