25.02.2019 10:30 490

На российском рынке появился новый гигант по капитализации — компания «Объединенные кредитные системы».

Акции компании начали стремительно расти с начала февраля этого года, прибавив в стоимости более 5700%. На 30 января бумага компании стоила 680 рублей, а к 22 февраля цена за акцию взметнулась до 39 670 рублей, следует из данных Мосбиржи.

В итоге капитализация компании на момент закрытия Московской биржи в пятницу 22 февраля составила почти триллион рублей — 941 млрд рублей. Таким образом компания расположилась на 11 строчке по капитализации, обогнав золотодобывающую компанию «Полюс» (715 млрд рублей), алмазную монополию «Алроса» (703 млрд рублей) и Яндекс (623 млрд рублей).

«Объединенные кредитные системы» (ОКС) — компания, которая занимается инвестициями в ценные бумаги и банковскими операциями. Ключевой акционер компании — НПФ «Благосостояние», который контролирует 91,4% через управляющие его резервами компании, следовало из отчетности ОКС за первое полугодие 2018 года.

НПФ «Благосостояние» — второй крупнейший фонд, работающий с негосударственными корпоративными пенсиями и активно обслуживающий сотрудников РЖД. Под его управлением на конец 2017 года находилось почти 370 млрд рублей. Сейчас у Газпромбанка 35% акций фонда, у РЖД — 17,5%, у дочерней структуры Россельхозбанка — «РСХБ управление активами» — 13,6%.

НПФ «Благосостояние» через ОКС владеет 41% Абсолют Банка. В мае 2018 года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Абсолют Банк выставлен на продажу. По итогам 2017 года убыток банка превысил 4 миллиарда рублей, а в 2016 году достигал 10 миллиардов рублей согласно его российской отчетности. В конце ноября 2018 года акционеры банка приняли решение о том, что будут докапитализировать его на 6 млрд рублей. Этот процесс, по ожиданиям банка, должен завершиться весной 2019 года.

Проблемы с капиталом у банка возникли из-за санации Балтинвестбанка и внедрения нового стандарта отчетности — МСФО 9. Из-за новых правил банк лишился в конце 2017 года 65% своего капитала, писали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch.

В пресс-службе НПФ «Благосостояния» Forbes заявили, что цена акции на уровне выше 1000 рублей экономически необоснованна. «Мы полагаем, что активно используемые в настоящее время технические средства для трейдинга — торговые роботы — могут формировать торговую активность на любом ценовом уровне в неликвидных бумагах без каких либо оснований. Несмотря на это, стоимость акций ОКС в составе пенсионных резервов фонда в результате этого необоснованного всплеска цены не изменилась. Тем не менее, фонд намерен обратиться на биржу и к регулятору с просьбой раскрыть информацию об участнике рынка, который проводит сделки с акциями ОКС по ценам, далеким от экономически обоснованных, и вводит в заблуждение участников рынка», — отметили в пресс-службе.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

