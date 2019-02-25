25.02.2019 11:00 413

Рубль в понедельник утром обновил февральский максимум и вышел к пику четырех месяцев в паре с долларом благодаря налоговым выплатам, дорогой нефти и надеждам на торговую сделку США-КНР.

В первые минуты торгов он подорожал до отметки 65,19 рубля за доллар впервые с 31 января, когда было достигнуто лучшее значение российской валюты с 24 октября прошлого года, 65,16.

К 10.30 МСК котировки расчетами "завтра" были вблизи 65,23, и рубль набирает четверть процента от уровней закрытия пятницы.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.30 МСК была вблизи отметки 74,07, что близко от пятничного закрытия.

От более существенного укрепления рубль могут сдерживать валютные интервенции Центробанка, а также ожидания сокращения текущих продаж валютной выручки по завершении уплаты ключевых налогов — сегодня НДПИ и налога на прибыль в четверг.

"Рубль нацелился на тестирование отметки 65,00 за доллар. Несмотря на налоговый период и внешний позитив, для закрепления российской валюты ниже этого уровня нужны более веские факторы", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

По его мнению, пара доллар-рубль может попробовать пробить эту отметку, "но, скорее всего, после этого последует разворот".

На мировых рынках сейчас преобладает оптимизм, а у большинства сырьевых и развивающихся валют — рост котировок, после того как президент США Дональд Трамп сказал, что отложит повышение пошлин на китайские товары на фоне "продуктивных" торговых переговоров и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для заключения сделки.

Нефть марки Brent сейчас оценивается в $67 за баррель, оставаясь вблизи трехмесячных максимумов, достигнутых благодаря снижению поставок в рамках ОПЕК+ и санкциям США против Венесуэлы и Ирана, однако данные о рекордном американском экспорте сдерживают ее рост.

На форексе сейчас доллар США показывает небольшие отрицательные изменения в паре с евро ($1,1355) и к корзине из шести валют (96,39).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ