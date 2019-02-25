Доллар около 65: почему рубль дальше не вырастет

25.02.2019 17:30 577

Несмотря на возможные новые санкции против России рубль укрепляется. Курс доллара США уже приблизился к отметке в 65 рублей. Однако перейти этот рубикон российской валюте вряд ли удастся. Дальнейшее укрепление российской валюты невозможно, если не исключить санкционную угрозу.

Согласно данным официальных торгов ЦБ, курс доллара расчетами «завтра», то есть на 26 февраля, упал до 65,25 рублей, а евро - до 74,09 рублей.

На московской бирже курс доллара на 15.20 мск составил 65,27 рублей (-0,1%).

В целом за последний месяц произошло снижение курса доллара на 1,1%, говорит Артем Лютик, управляющий директор «Универ Капитал».

Поддержку рублю оказывает благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Так, стоимость барреля нефти Brent находится около максимальных значений за последние три месяца и торгуется на уровне $67-66 за баррель нефти Brent c поставкой в мае 2019 года.

Впрочем, на 15.36 цена на нефть стала падать. Так, баррель нефти опустился до $66,48 (-1,12%).

Это должно порадовать президента США Дональда Трампа.

«Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК , пожалуйста, расслабьтесь и не усердствуйте.

Мир не может вынести такой резкий скачок цен - хрупкий!» - написал американский президент в Twitter.

Помогает укрепляться российской валюте ипериод уплаты налогов. В частности, очередной этап уплаты налогов экспортерами на этой неделе запланирован на четверг, 28 февраля.

В целом сейчас валюты развивающихся стран пользуются повышенным спросом из-за позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем, комментирует Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер ».

Заявление Дональда Трампа об отказе повышения тарифов с 1 марта положительно воспринимается с точки зрения инвестирования в рисковые активы, поясняет он.

Так, решение отсрочить введение пошлин на китайские товары президент США объяснил «очень продуктивными переговорами» с Китаем.

По словам Трампа, «при условии дополнительного прогресса» на переговорах на его вилле во Флориде может быть запланирована его встреча с главой КНР Си Цзиньпином для заключения торговой сделки. При этом сроки встречи с лидером КНР Трампом не уточняются.

«Очевидно, стороны достигли прогресса по принципиальным вопросам, в том числе по защите интеллектуальной собственности, однако это не отменяет повышенной волатильности на рынках вплоть до заключения соглашения», - комментирует Анастасия Соснова , аналитик «Фридом Финанс».

О повышенном спросе на активы развивающихся стран свидетельствуют и данные по поводу присутствия нерезидентов на российском рынке. Так, на конец декабря доля иностранных инвесторов в общем объеме рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) составила 23,6%. По информации на 31 января 2019 года, она увеличилась до 24,4%. Эти данные следуют из «Обзора рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России и опубликованном на прошлой неделе.

«В целом в декабре-январе объем покупок ОФЗ нерезидентами на аукционах составил 44 млрд. рублей, а доля нерезидентов на одном аукционе увеличилась в среднем до 33%. При этом наращивание вложений в основном отмечалось в бумагах с длинным сроком погашения. В этих условиях Минфин увеличил средний объем привлечения средств посредством аукционов ОФЗ с 12,1 млрд. в ноябре до 16,3 млрд. рублей в декабре 2018 года – январе 2019 года», — комментирует торги Геннадий Попов , аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, несмотря на позитив на рынке, эксперты не прогнозируют, что доллар США упадет ниже 65 рублей за американскую валюту в ближайшее время.

Артем Лютик не исключает, что курс может ненадолго опустить ниже этой отметки, однако затем тут же последует коррекция.

«Окончание налогового периода, рост выплат по внешнему долгу в марте-апреле, а также санкционные риски, вряд ли допустят полноценное закрепление доллара ниже отметки в 65 рублей на длительный период», - говорит Лютик.

В целом, по словам эксперта, курс доллара сейчас напрямую зависит от постепенной адаптации России к санкциям. Укрепление рубля невозможно без исключения угроз со стороны США и Европы, добавляет он.

Между тем ни США, ни Евросоюз пока не намерены отказываться от санкций. Так, в середине февраля в сенат США был внесен законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям в отношении России в банковском и энергетическом секторах. Кроме того, отдельные санкции рассматривают и в Евросоюзе. Как сообщала газета Financial Times, США и Евросоюз находятся на пороге согласования новых ограничительных мер, которые могут быть применены из-за задержания украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

При этом, как неоднократно ранее заявляли «Газете.Ru» эксперты, если санкции против нашей страны все же будут приняты в жестком варианте (включая ограничения против российских госбанков и вложений нерезидентов в госдолг) , то курс доллара вполне может уйти за уровень 70 рублей.

