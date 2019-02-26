26.02.2019 09:10 457

У водителей в скором времени, возможно, отпадет необходимость возить с собой хоть какие-либо документы. Все будет в электронном виде. И даже личность этого самого водителя можно будет установить, просто сфотографировав его на планшете.

Казалось бы, фантастика, но уже названы сроки возможной реализации электронных прав — 2020 год. Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников.

Напомним, что уже сейчас можно купить электронный полис ОСАГО. Правда, пока необходимо возить с собой распечатанную на бумаге его копию. В ноябре все выпускаемые на территории России или ввозимые автомобили будут получать не бумажные ПТС, а электронные. То есть еще одной бумажкой у автовладельцев будет меньше.

Забыл водитель права дома или вовсе их не получал, а может быть, лишился их за грубое нарушение правил — все это инспектор может узнать через федеральную информационную систему ГИБДД. Возникает резонный вопрос: зачем вообще возить с собой права?

Как рассказал Михаил Черников, когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение подтверждало, что человек имеет право управления автомобилем. А сейчас все это можно проверить с помощью информационных систем.

Есть планшеты, которые позволяют сфотографировать водителя и по одной фотографии вычислить, выдавалось ли ему водительское удостоверение

- У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года, — отметил Михаил Черников. — Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы.

Напомним, что такую идею начальник Госавтоинспекции впервые озвучил еще в ноябре прошлого года на всероссийском семинаре-совещании руководителей ГИБДД, который прошел в Сочи. Тогда же он и пояснил, что у сотрудников ГИБДД уже есть планшеты, которые позволяют сфотографировать водителя и по одной фотографии вычислить, выдавалось ли ему водительское удостоверение, когда, каким подразделением, на какие категории, с какими ограничениями. А получив номер прав, несложно установить, был ли водитель их лишен.

По этому же принципу можно отказаться и от обязательного наличия при себе у водителя свидетельства о регистрации транспорта. Точно так же с помощью базы данных можно установить, кому принадлежит автомобиль.

Но пока это даже не проект, а только идея. Все дело упирается именно в установление личности того, кто за рулем. Ведь такими чудо-планшетами оснащены далеко не все инспекторы дорожно-патрульной службы.

А судебная практика показывает, как много ошибок возникает именно по причине того, что личность водителя не была установлена. В результате человек, который едет по поддельным правам в пьяном виде, вовсе избегает наказания, а к ответственности привлекают честного автомобилиста, у которого когда-то права просто украли.

Или другой случай: брат, у которого прав нет вовсе, в пьяном виде сел за руль и показал украденные права своего брата, с которым внешне они похожи. В итоге наказали ни в чем не повинного человека, который в момент совершения правонарушения находился вовсе в другом городе.

Поэтому полностью освободиться от документов, удостоверяющих личность, вероятно, получится не скоро.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, сейчас пока речь идет о проекте единого электронного паспорта. От идеи выпускать права с чипом, правительство отказалось. А вот объединение сведений в электронных базах данных — идея привлекательная. Планируется реализовать к 2021 году некий универсальный документ, удостоверяющий личность — электронный паспорт. В нем будет информация и о СНИЛС, и о полисе обязательного медицинского страхования. В нее даже предлагается включить и счет в бакне. И в него же возможно включить данные водительского удостоверения в том объеме, в котором они необходимы для Госавтоинспекции.

Так что вовсе без документа, удостоверяющего личность, обойтись по всей видимости не получится. Зато это будет один документ в виде пластиковой карточки с чипом, а не ворох огромного количества книжечек, бумажек и карточек различного размера и содержания.

Владимир БАРШЕВ

