26.02.2019 09:20 643

В компании говорят, что речь идёт о сумме в 173 000 рублей и объясняют «заморозку» технической ошибкой при приеме несколькими региональными инспекциями ФНС отчетности.

По данным системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС, с 20 по 22 февраля 2019 года налоговые в различных регионах заморозили средства на счетах ООО «Вайлдберриз» — юридического лица интернет-магазина Wildberries — в восьми банках.

В компании сообщили Forbes, что речь идет о «заморозке» сумм налоговых требований в размере 173 000 рублей. «У компания около 3000 пунктов самовывоза в России, отчетность по которым до 2018 года компания подавала в различные региональные подразделения ФНС в соответствии с их территориальным расположением, — объяснил директор финансовой службы Wildberries Владимир Бакин. — С этого года, в соответствии с законодательством, для оптимизации работы компания объединила отчетность обособленных подразделений и уведомила ФНС о переводе отчетности в другие подразделения». По его словам, большинство подразделений ФНС внесли изменения, но не все, в связи с чем суммы налоговых требований были «заморожены». В компании сообщили, что урегулируют этот вопрос в ближайшее время.

В блокировке счетов участвуют несколько региональных инспекций (Екатеринбург, Краснодарский и Хабаровский края, Астрахань), отмечает управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Такая активность не похожа на обеспечительные меры по результатам классической налоговой проверки, считает Костальгин. Тогда решение о блокировке принимает головная инспекция. Возможно, претензии касаются не сданной вовремя отчетности, рассуждает юрист. Она должна подаваться в региональные инспекции, а у Wildberries широкая филиальная сеть. Это потенциально может объяснить блокировку от нескольких подразделений ФНС, заключает Костальгин. В ФНС на запрос Forbes не ответили.

В этом году Wildberries занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в $1,2 млрд. Единственным владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является ее соосновательница Татьяна Бакальчук. Таким образом в этом году она стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Выручка Wildberries в 2017 году выросла на 40%, до 63,8 млрд рублей, оборот компании по ее данным в 2018 году составил составляет 118,7 млрд рублей. Сайт магазина ежедневно посещают около 2 млн посетителей, которые делают 160 000–180 000 заказов. А на пиках (распродажи, праздники) число заказов доходит до 300 000.

Анна МИХЕЕВА, Forbes Contributor, Сергей ТИТОВ, Forbes Staff, Антон ВЕРЖБИЦКИЙ, Forbes Staff

