26.02.2019 09:30 409

Сильными сторонами российской экономики можно назвать надежный платежный баланс и выгодную внешнюю позицию, говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's. Ограничивают экономическое развитие России низкий потенциал роста, хроническое недоинвестирование, высокая зависимость от нефти и газа, а также слабые институты и коррупция, считают аналитики агентства.

При этом в России есть потенциальная основа для несырьевого роста экономики — это сектор инноваций и IT, следует из доклада. Так, экспорт российских IT-услуг вырос за последние десять лет в долларовом выражении на 150 процентов, отмечают аналитики Moody's. Также использование высоких технологий делает более конкурентоспособными оружейную и аэрокосмическую отрасли.

В Moody's отмечают, что более конкурентоспособными в последние годы стали и российские производители товаров длительного пользования — в частности, автомобилей (не в последнюю очередь благодаря господдержке, а также иностранным инвестициям и специалистам). Однако потенциал роста как сектора инноваций, так и частного бизнеса в целом сдерживается ограниченными институциональными условиями: плохим соблюдением контрактов, слабыми правами собственности, вмешательством государства, коррупцией, отмечается в докладе.

Российские производители товаров длительного пользования стали конкурентоспособнее

Потенциал роста экономики сдерживает также демографическая ситуация, пишут аналитики Moody's. Сокращение численности молодых работников из-за демографических ям XX века не только влияет на совокупную трудоемкость, но и уменьшает общую динамичность экономики, отмечают в агентстве. Временно ослабить проблему нехватки рабочей силы способны приток мигрантов и начатая в прошлом году пенсионная реформа, считают в Moody's.

Рост производительности и инвестиций ограничивают монополизация и доминирование государственного сектора в экономике, отмечают аналитики агентства. Это особенно заметно в сфере коммунальных услуг, добычи полезных ископаемых, транспорта, финансов, производства электроники и оборудования, говорится в докладе. Несмотря на планы государства по частичному выходу из некоторых отраслей промышленности и общую нацеленность на развитие малого и среднего бизнеса, ожидать в обозримом будущем массовой приватизации не стоит, прогнозирует Moody's. Без заметного выхода государства из экономики и структурных реформ потенциал роста российской экономики будет ограничен 1,5-2 процентами в год, считают в агентстве (такие же оценки и рекомендации периодически звучат со стороны Банка России). Для роста темпами выше среднемировых, о чем говорится в майском указе президента Владимира Путина, необходимо увеличение ВВП более чем на 3 процента в год.

Растет и риск расширения санкций США на российские госбанки и покупку госдолга, отмечается в докладе. Эти ограничения способны оказать негативное влияние на банки и сорвать аукционы российского минфина по размещению облигаций федерального займа, однако негативные эффекты, скорее всего, станут кратковременными, а ключевые сильные стороны кредитного профиля России не изменятся, пишет Moody's. Если санкции окажутся "неожиданно жесткими" и действительно ухудшат показатели государственных финансов, то Moody's может понизить кредитный рейтинг России, находящийся сейчас на нижней инвестиционной ступени (как и рейтинги РФ от двух других агентств — Fitch и S&P).

Ключевым внешним риском аналитики агентства называют волатильность потоков капитала. Так, отток капитала из России достиг максимальной отметки в четвертом квартале 2014 года — 159 миллиардов долларов. На этом фоне Банк России перестал тратить международные резервы на валютные интервенции и перешел к плавающему курсу рубля. Такое решение вызвало поворот на рынке, хотя быстрый вывод иностранного капитала продолжался до 2015 года, подчеркивают в Moody's.

В прошлом году отток капитала ускорился, но показателей 2014 года у него вряд ли получится достигнуть, полагают аналитики агентства. По прогнозу Moody's, резервы ЦБ вырастут в 2019 году до 420 миллиардов долларов и до 435 миллиардов долларов в 2020 году. Также Банк России продолжит политику диверсификации валютных резервов, ожидают в агентстве.

Роман МАРКЕЛОВ

