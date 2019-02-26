Поручение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении оснований для закупок у единственного поставщика был «очень жестким», рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Если раньше власти фиксировали сокращение уровня цен на госзакупках на 7-10%, то сейчас экономия составляет где-то 5%, сказал он. В то же время растет доля закупок у единственного поставщика.

«Многие наши ведомства, да и субъекты Российской Федерации, обращаются к руководству страны: просим определить такую-то компанию единственным поставщиком. Как будто у нас больше производителей тех или иных изделий на рынке нет. Это, конечно, искажает всю систему государственных закупок. Председатель правительства дал поручение недавно очень жесткое о том, чтобы снизить количество — резко, причем, сократить — количество оснований для закупок у единственного поставщика. Что это за конкурентное поле, если заранее организация закупающая может договориться с поставщиком и закупить у него соответствующие услуги, или постройки, или какие-то товары?» — сказал Силуанов.

Необходимо «серьезно упростить процедуры» проведения госзакупок и сократить долю контрактов с единственным поставщиком. Вице-премьер сказал, что в понедельник обсуждал эту проблемы с сотрудниками ФАС и Минэкономразвития.

Проблема появилась из-за того, что, по словам Силуанова, власти «все больше и больше принимали дополнительных решений, которые, казалось бы, должны сделать более объективными, более чистыми, более прозрачными эти закупки». Но «в результате получилось так, что создали очень сложный механизм», признал чиновник.

В ближайшее время будут подготовлены предложения об упрощении процедур, требований и регламентов к проведению государственных закупок, добавил вице-премьер.

О проблемах с действующий системой говорится в концепции повышении эффективности бюджетных расходов на 2019-2024 годы (*.pdf), которую Медведев утвердил в начале февраля. Премьер отмечал, что в 2017 году было заключено 1,8 млн контрактов с единственным поставщиком. Их общая сумма составила 3,5 трлн руб. — это 56% от всех закупок, говорится в документе. Это следствие в том числе того, что процедура закупки «чрезмерно усложнена», а к заявкам предъявляются «избыточные требования». Они позволяют «недобросовестному заказчику влиять на их результат».



Андрей ГАТИНСКИЙ

