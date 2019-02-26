26.02.2019 09:50 423

С новой проблемой все чаще приходится сталкиваться водителям, попавшим в аварию. Нередко выясняется, что у виновника аварии чужой полис ОСАГО. А значит, по нему страховщик точно не возместит причиненный ущерб.

Итак, случилась авария. Бетономешалка Mercedes не заметила справа от себя легковушку и, перестраиваясь, довольно сильно повредила машину. Всякое бывает на дорогах. Водители вызвали ГИБДД, те приехали, оформили аварию. Конечно, в протокол были вписаны номер страхового полиса виновника аварии и компания, которая его продала. Казалось бы, собирай документы и подавай их на выплату. Пострадавший водитель так и сделал.

Его страховая компания получила документы, назначила оценку и даже провела ее. Но денег не выплатила. Водитель — жертва аварии — получил копию ответа от страховщика виновника о том, что по этому полису застрахован вовсе не Mercedes-бетономешалка, а кроссовер Volvo XC60. Как такое может быть?

Да очень просто. С возможностью оформлять полисы в электронном виде появились и новые мошенники, которые стараются сократить стоимость полиса. Это могут быть как агенты, которые предлагают вам полис ОСАГО с огромной скидкой, так и сами владельцы автопарков. Ведь стоимость страховки на грузовик в разы больше, чем на легковушку.

Как это делается? Оформляется электронный полис на сайте страховой компании. Но чтобы снизить его стоимость, человек указывает не ту машину, которую реально страхует, а другую, на которую страховка ниже.

У нас ездят по дорогам мощные и дорогие автомобили BMW X6, застрахованные по стоимости мотоцикла, то есть около одной тысячи рублей

После чего получает по электронной почте полис. Далее недобросовестный агент исправляет в этом документе данные об автомобиле и выдает его ничего не подозревающему водителю. То же проделывает и недобросовестный собственник автопарка. И его наемный водитель получает на руки "поправленный" полис, в котором указан правильный автомобиль. Таким образом, водитель даже может не подозревать, что управляет незастрахованным автомобилем.

В итоге у нас ездят по дорогам мощные и дорогие автомобили вроде BMW X6, застрахованные по стоимости мотоцикла, то есть около одной тысячи рублей. Неплохая скидочка на ОСАГО.

Что делать, чтобы не попасть в такую ситуацию? Проверить данные полиса. Для этого есть электронные ресурсы Российского союза автостраховщиков. Есть даже специальное приложение для смартфона "ДТП. Европротокол".

Если вы попали в аварию, то перед оформлением документов необходимо проверить полис второго участника через эти ресурсы. В нашем случае водитель этого не сделал. Но, чтобы получить возмещение, он подал заявление в полицию о возможном мошенничестве. Правда, из полиции его заявление отправили в ГИБДД. Чем дело закончится, пока неизвестно.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

При оформлении документов сотрудниками ГИБДД внимательно изучите информацию, которую они вносят в документы, проверьте, указаны ли данные о собственнике машины. В данной ситуации потерпевшему стоит направить письменный запрос в ГИБДД с указанием обстоятельств дела, в том числе на подложный полис ОСАГО, отсутствие информации о собственнике автомобиля в документах ГИБДД. А также отметить, что данная информация необходима для обращения в суд к надлежащему ответчику. После получения ответа с информацией о собственнике машины, необходимо составить исковое заявление и направить его в суд по месту нахождения собственника. В качестве соответчика следует указать водителя-виновника. Если в ходе разбирательства подтвердится наличие трудовых или гражданско-правовых отношений между водителем-виновником и собственником его автомобиля, то ущерб взыщут с владельца. В противном случае, с большой долей вероятности, — с водителя-виновника. Кроме того, пострадавшему стоит подать жалобу на ответ полиции о пересылке жалобы в ГИБДД. Жаловаться надо в прокуратуру того района, в котором находится отдел полиции, давший ответ. В жалобе нужно подробно расписать, что в компетенцию ГИБДД не входит проведение проверок и возбуждение уголовных дел по составам преступлений, наличие которых можно усмотреть из первоначальной жалобы (159 УК РФ, 327 УК РФ). Наличие или отсутствие в действиях лиц, которые таким образом застраховали автомобиль, в том числе мошеннических действий осуществляется в рамках доследственной проверки и/или в рамках следствия. По результатам которых и принимаются советующие решения.

Владимир БАРШЕВ

