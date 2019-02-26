26.02.2019 10:00 561

Основной владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков решил продать свой самолет Dassault Falcon 7X . Информация о его продаже появилась у брокеров. Цена самолета выдается по запросу.

Тиньков в апреле 2016 года потратил на покупку самолета не менее $50 млн. Вместимость Falcon 7X составляет 19 пассажиров и 3 члена экипажа. Cалон ориентирован на комфорт пассажиров с расчетом на 13-часовой беспосадочный перелет или 12000 км. По словам управляющего директора Jet24 Павла Захарова, стоимость эксплуатации этого самолета составляет от $3 млн до $6 млн, но это зависит от интенсивности эксплуатации. Самолет зарегистрирован на острове Мэн на компанию Stark Limited, которая принадлежит Тинькову.

Бизнесмен трепетно относился к салону Dassault Falcon 7X и его начинке. Он лично вел переговоры с производителем. На самолете красуется бортовой номер M-TINK, производная от фамилии миллиардера. На киле и в салоне Falcon 7X размещен логотип банка. До покупки Тиньков публиковал фото Falcon 7X и подписал, что «это моя несбыточная мечта». Но после покупки написал: «Бойтесь своих желаний, они исполняются. Это самый лучший бизнес-джет в мире по соотношению цена/качество, мощный и стильный «француз», — писал миллиардер в своем Instagram.

Представитель Олега Тинькова подтвердил Forbes, что речь идет о смене самолета.

Тиньков часто меняет самолеты и не летает на одном самолете долго. С 2013 по 2016 год он поменял три джета Falcon, все они были зарегистрированы на острове Мэн. Первые два самолета — Falcon 2000LX и Falcon 900LX — похожи по своим характеристикам. Это относительно легкие реактивные самолеты с дальностью полета без дозаправки около 7000 км.

Бизнесмен очень активно пользуется джетом — самолет в феврале был в Таллине, в январе в кантоне Санкт-Галлен (Швейцария), Софии (Болгария), Лондоне, а в декабре побывал в Лионе (Франция), Картахене (Колумбия), Женеве, Стокгольме и Тюмени. «С учетом, что у него новый самолет и он им активно пользуется, скорее всего получил предложение на приобретение нового или в сделке прошита более удобная для него схема финансирования борта», — говорит Павел Захаров из Jet24. Основатель авиапортала Beam Дмитрий Семенихин говорит, что в основном русские бизнесмены предпочитают покупать более крупные самолеты и держат их порой до 10 лет — это оптимальный срок, после которого самолет может быть кому-то перепродан за адекватные деньги. «Бизнесмены редко держат более двух самолетов, за исключением случаев, когда джеты используются как авиапарк корпорации», — говорит Семенихин.

Антон ВЕРЖБИЦКИЙ, Forbes Staff

