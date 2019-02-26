26.02.2019 10:10 415

Инвестиционное страхование (ИСЖ) продолжает оставаться драйвером сегмента страхования жизни. Однако все может измениться. Уже в этом году динамика может замедлиться, не исключают участники рынка.

Инвестиционное страхование жизни — продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент для получения дохода за счет инвестирования средств в различные финансовые активы.

По итогам 2018 года доля инвестиционного страхования жизни выросла с 59,9 до 61 процента. Сборы страховщиков составили 291 миллиард рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Общий объем сборов страховщиков жизни в 2018 году увеличился на 32,8 процента — до 478 миллиардов рублей. Выплаты в сравнении с 2017 годом выросли в 1,6 раза и достигли 73,4 миллиарда рублей. Из них на инвестиционное страхование жизни пришлось 37,6 миллиарда рублей.

Выплаты в сегменте страхования жизни в 2018 году составили 73,4 миллиарда рублей. На инвестиционное страхование пришлось 37,6 миллиарда рублей

Страховщики приняли внутренние стандарты страхования жизни — они вступили в силу в конце января. По новым правилам продажи полисов должны сопровождаться информированием клиентов обо всех нюансах и рисках страховых продуктов с помощью памятки. В первую очередь, стандарты призваны решить проблему некорректных продаж сложных страховых продуктов, включая полисы инвестиционного страхования жизни. Как показывает практика, граждане не всегда осознают связанные с этим риски и часто не до конца разбираются в нюансах. Часто в заблуждение клиентов вводят и сами продавцы, уверяя, что инвестиционное страхование жизни — это, по сути, банковский вклад, только лучше.

По новым правилам, если договор страхования заключается в письменной форме, человек, приобретающий полис, должен подписать памятку — гарантия, что он с ней ознакомился. Если же договор электронный (при покупке страховки онлайн), памятка должна появляться перед тем, как клиент нажмет кнопку "я согласен оплатить".

Банк России разработал свои требования к продаже программ инвестиционного страхования жизни. Регулятора беспокоил рост количества жалоб, которые в том числе были связаны с неполучением гражданами ожидаемого дохода по окончании срока действия договоров. Указание ЦБ обязывает участников рынка не только раскрывать информацию о программах инвестиционного страхования жизни, но и следить, чтобы новые правила работы соблюдали их агенты. Проверять соблюдение требований Банк России собирается через контрольные закупки.

Между тем, участники рынка фиксируют снижение спроса на инвестиционное страхование. Уже в этом году рынок, по их прогнозам, может заметно просесть.

"Определенное охлаждение интереса к инвестиционному страхованию жизни действительно заметно", — отмечает Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром".

Банки, по его словам, снова стали привлекать средства граждан в депозиты, не предлагая или предлагая менее активно альтернативные инструменты. Однако отраслевые стандарты и контроль со стороны регулятора в любом случае останутся актуальны, считает Самиев. "Они нужны для того, чтобы рынок работал правильно и продажи оставались качественными независимо от того, какая в данный момент складывается конъюнктура", — поясняет собеседник "РГ".

Юлия КРИВОШАПКО

