26.02.2019 10:30 536

Готовясь к постепенному переходу на проектное финансирование, застройщики начали повсеместно повышать цены на жилье. За год первичная недвижимость в России подорожала на 6%, в 13 городах-миллионниках цены выросли сразу в половине строящихся проектов. В 2019 году на стоимость жилья будет влиять ускорившаяся инфляция, рост НДС и риски очередной девальвации рубля в случае новых санкций.

По итогам февраля 2019 года средняя стоимость первичной недвижимости в российских городах-миллионниках выросла на 6%, до 65,5 тыс. руб. год к году. Об этом говорится в исследовании ЦИАНа, с которым ознакомился "Ъ". По словам руководителя аналитического центра Алексея Попова, повышать цены в строящихся проектах застройщики активно начали во второй половине прошлого года, стараясь адаптироваться к постепенному переходу отрасли на эскроу-счета , который должен окончательно завершиться к 1 июля 2019 года.

В 13 из 15 городов-миллионников девелоперы подняли цены в половине строящихся проектов более чем на 3%, подсчитал он. Исключением стали Челябинск и Воронеж, где подорожало 36% и 21% комплексов соответственно.

О происшедшем росте цен на первичное жилье говорят и застройщики. По словам директора по продажам ГК «Гранель» Рустама Арсланова, стоимость недвижимости в проектах компании за 2018 год выросла в среднем на 12%. Он связывает это с ростом спроса и повышением стадии готовности некоторых из них. «В 2019 году цены на квартиры мы пока не поднимали из-за новогодних праздников, кроме того, механизмы работы эскроу-счетов еще до конца не ясны»,— добавляет господин Арсланов.

Согласно данным ЦИАНа, наиболее существенный рост цен был на новостройки Казани. Средняя стоимость первичного жилья там увеличилась на 19%, до 80,2 тыс. руб. за кв. м.

В ЦИАНе поясняют, что столица Татарстана — сейчас третий в России город после Москвы и Санкт-Петербурга по стоимости недвижимости. Жилье в новостройках Новосибирска за год подорожало на 16%, до 64,2 тыс. руб., Красноярска — на 10%, до 57,2 тыс. руб. за кв. м. В ЦИАНе связывают резкий рост стоимости первичного жилья в этих городах с выходом на рынок новых проектов, заявленные цены в которых оказались выше действовавших ранее. Городами-миллионниками, где ЦИАН зафиксировал снижение средней стоимости первичной недвижимости, стали Ростов-на-Дону и Самара. По данным аналитиков, в этих городах цены снизились на 2%, до 50,7 тыс. руб., и на 5%, до 42,9 тыс. руб. за кв. м. соответственно. Динамика связана с выходом на рынок бюджетных проектов и низкими темпами развития регионов, поясняют в ЦИАНе.

В Москве, согласно расчетам аналитиков, средняя стоимость новостроек за год увеличилась на 7%, до 175,3 тыс. руб. за кв. м.

Основной рост произошел за счет проектов в Новой Москве — цена их реализации за год выросла на 17%, до 117,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге первичная недвижимость подорожала на 8%, до 108,4 тыс. руб. за кв. м. Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая ожидает, что за 2019 год цены на московские новостройки вырастут на 7,5% и в дальнейшем недвижимость продолжит дорожать. «Застройщики переводят жилищное строительство на банковское финансирование, так что в цене появится определенная доля прибыли кредиторов, ускорилась инфляция, фискальная нагрузка, возможна очередная девальвация рубля при принятии новых санкций»,— перечисляет она. Но гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко считает, что говорить о повышении цен на 8–10% уместно лишь для проектов, которые перейдут на банковское финансирование. Если механизм будет применяться только к объектам, готовность которых ниже 30%, 60–65% реализуемых проектов смогут этого избежать, считает он.

Александра МЕРЦАЛОВА