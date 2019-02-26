26.02.2019 10:50 443

Банк России может установить единый размер комиссии, которую торгово-сервисные предприятия (ТСП) будут платить в Системе быстрых платежей за прием оплаты от населения с помощью QR-кода. ЦБ обсуждал с участниками рынка в феврале предельный размер комиссии на уровне 0,4–0,5%, рассказали РБК четыре источника, знакомых с ходом обсуждения.

РБК также ознакомился с презентацией ЦБ (подлинность подтвердили два источника), в которой прописывается бизнес-модель формирования тарифа. Согласно презентации, Банк России в качестве оператора Системы быстрых платежей установит единую плату, которую будет взимать с торговых точек за расчеты и услуги оператора платежно-клирингового центра. Из этой же суммы он будет перечислять фиксированные комиссии банку клиента и банку магазина.

В модель также будет встроен агент, который будет выполнять технические задачи (реализация программного обеспечения для получения онлайн-статуса из банка о том, что платеж одобрен и т.п.). В качестве агента могут выступать банки, производители кассовой техники или сами магазины.

В случае если магазин возьмет на себя функции агента, он сможет претендовать на более низкую комиссию — на уровне 0,3%. Роль агента на себя смогут взять только крупные магазины, так как мелкая розница не справится с техническими функциями, пояснили два источника РБК. По словам еще одного источника, до сих пор не решен вопрос, будет ли размер комиссии зависеть от вида деятельности розничного предприятия.

«Все идет к тому, что тариф будет низкий и не превысит 0,4–0,5%. Все банки понимают, что это неизбежно, и уже смирились с тем, что выше ставок за обслуживание не будет», — рассказал один из банкиров.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что запуск платежей в пользу юридических лиц в Системе быстрых платежей снизит для магазинов комиссии за безналичный расчет при оплате товаров и услуг. Вместо того регулировать интерчендж [межбанковская комиссия при карточной оплате], сейчас, по ее словам, надо внедрять Систему быстрых платежей, вторым этапом развития которой (после запуска переводов между физлицами) станет проведение платежей в пользу юрлиц.

«При минимальных комиссиях торговые предприятия как раз снизят свои издержки, присоединяясь к этой системе через банки, где они обслуживаются. Мы достигнем цели снижения издержек для предприятий за счет другого, более современного и перспективного механизма, как развитие и внедрение Системы быстрых платежей для всех участников рынка», — сказала она (цитата по ТАСС).

Сейчас в торговле действуют эквайринговые комиссии для торговых точек на уровне 1,5–2,5%, следует из презентации ЦБ.

РБК ожидает ответа от Банка России.

Система быстрых платежей в ограниченном виде была запущена 28 января для физических лиц — пока банки работают только с фокус-группами. 28 февраля систему для всех клиентов должны запустить 11 банков, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В дальнейшем ЦБ планирует подключить еще 40 банков. Благодаря СБП физические лица смогут проводить мгновенные платежи через любые банки по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона. Планируется, что во втором полугодии 2019 года в рамках СБП можно будет проводить платежи в пользу юридических лиц, например за товары и услуги с использованием QR-кодов.

Евгения ЧЕРНЫШОВА

