26.02.2019 11:30 387

Рубль во вторник утром показывает умеренное снижение, отражая аналогичные тенденции сырьевых и развивающихся валют, против него также — упавшая накануне нефть и интервенции ЦБ.

К 10.15 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,60, и рубль теряет почти 0,2 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.15 МСК была вблизи отметки 74,49, и здесь рубль теряет 0,1 процента.

Сглаживать негативную динамику способны локальные продажи экспортной выручки к уплате налога на прибыль в четверг, при этом они могут увеличиваться по мере роста номинального рублевого курса доллара.

На стороне рубля — снижение санкционных страхов, а также возможный спрос на российские госбумаги на завтрашних аукционах ОФЗ, параметры которых Минфин объявит сегодня около 16.00 МСК.

"У рубля еще будут поводы укрепиться — в среду Минфин проведет очередные аукционы ОФЗ, которые в последнее время вызывают повышенный интерес", — считает Андрей Кочетков из компании Открытие Брокер.

Утром вторника доходность практически у всех торгуемых на бирже российских рублевых госбумаг показывает небольшой рост.

На форексе большинство ЕМ-валют в минусе после существенного роста накануне из-за надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем, спровоцированных решением американского президента Дональда Трампа отложить повышение пошлин на китайские товары.

Нефть малоподвижна после 3,5-процентого падения накануне, и также спровоцированного Трампом, назвавшего рост нефтяных цен чрезмерным. Сейчас баррель Brent оценивается в $64,70 (-0,1 процента).

В фокусе внимания глобальных рынков — намеченные на вторник-среду слушания в Конгрессе США полугодового отчета главы ФРС Джерома Пауэлла.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН