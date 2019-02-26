26.02.2019 13:30 608

Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами. Авиакомпании утверждают, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля по сравнению с предыдущей зимой. Эксперты говорят, что для перевозчиков повышение цен — вынужденный шаг, призванный компенсировать выросшие расходы, но полностью это сделать не получится, поэтому риск банкротств авиакомпаний сохраняется.

Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018–2019 годов. Так, по информации Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб. По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб. В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%. «Средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%,— солидарны в Tutu.ru.— На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение — Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы». В целом средний чек на полет за границу туда-обратно вырос на 5%, с 20,9 тыс. до 22 тыс. руб., отмечают в агрегаторе.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва—Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. руб.), Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.).

Впрочем, есть и подешевевшие направления. Так, билеты Москва—Петербург подешевели на 7%, до 3,5 тыс. руб., Краснодар—Тюмень — на 30%, до 4,7 тыс. руб.

В Tutu.ru сообщили, что средний чек на рейсы из Москвы в Краснодар и Ростов-на-Дону выросли на треть, на 20% подорожали рейсы из Москвы в Минеральные Воды, на 12% — в Самару, на 8% — в Сочи, на 7% — в Симферополь. На международных направлениях выросли цены на рейсы из Москвы в Мюнхен и Вену (на 8%), из Петербурга в Прагу (на 7%). За тот же период на 19% упали цены на билеты из Москвы в Ригу.

Источник "Ъ", близкий к «Аэрофлоту», утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.

«Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 руб., а сейчас почти 70 руб. А все основные расходы перевозчиков — в валюте»,— говорит он. Собственник авиакомпании «Руслайн» Николай Уланов говорит, что перевозчик в последние месяцы не повышал цены на билеты. По его словам, если другие игроки и повышали их, то экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо (см. "Ъ" от 20 февраля ). С точки зрения рентабельности, отмечает господин Уланов, сложным был декабрь, когда из-за погодных условий пришлось увеличить закупки антиобледенительной жидкости, а рейсы массово отменялись. «Многие игроки сегодня стараются переориентироваться на международные направления из-за слабого внутреннего спроса на авиаперевозки»,— говорит он.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене. «Как только цена повышается ощутимо для потребителя, объем перевозок сразу падает»,— констатирует господин Борисов. По его словам, опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний.

Герман КОСТРИНСКИЙ