26.02.2019 16:30 381

Верховный суд (ВС) РФ предлагает включить покупку криптовалюты на преступные доходы в легализацию и отмывание средств, передает корреспондент РАПСИ с заседания пленума.

«Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», — говорится в предлагаемой новой редакции постановления пленума ВС РФ.

Высшая инстанция уточняет, что эта поправка связана с положениями статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Всего ВС РФ считает необходимым внести пять поправок в постановление своего пленума, который касается судебной практики по делам о легализации и отмывании преступно нажитых средств и имущества. В частности, новая редакция документа от 7 июля 2015 года № 32 рекомендует:

— Определять крупный или особо крупный размер легализации исходя из фактической стоимости имущества на момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок — на момент начала осуществления первой из них. При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

— Если предметом преступления является валюта, то крупный или особо крупный размер определяется по официальному курсу Центробанка на момент операций и сделок.

— Под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путём деньгами и имуществом, как обязательным признаком составов преступлений, понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.