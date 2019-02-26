26.02.2019 17:30 407

Страховая компания «Согаз» была оценена в рамках объединения со страховыми активами ВТБ в 558 млрд рублей, следует из отчетности банка по международным стандартам за 2018 год.

В октябре 2018 года ВТБ продал страховой бизнес, за который получил прибыль в размере 54,1 млрд рублей. В периметр сделки вошли все компании группы «ВТБ Страхование», включая «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование». Эта прибыль складывается из двух составляющих. В рамках сделки ВТБ получил 10% в объединенной компании по оценочной стоимости 55,8 млрд рублей, а до середины 2019 года банк должен получить еще до 14,6 млрд рублей (сумма будет зависеть от завершения оценки ряда активов). Прибыль ВТБ складывается из этих цифр за вычетом стоимости чистых активов «ВТБ Страхование», пояснил аналитик S&P Роман Рыбалкин.

Обычно страховые компании оцениваются исходя из их способности собирать премии на рынке, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Евгений Шарапов. «Ориентировочная оценка годовых сборов «ВТБ Страхования», если исходить из отчетности за 9 месяцев 2018 года, составляет 130 млрд рублей. За эти сборы ВТБ получил 10% объединенного «Согаз», оцененного в 55,8 млрд рублей, и еще получит 14,6 млрд рублей «кэшем».

Таким образом мультипликатор по сделке «ВТБ Страхования» составил 0,5 — это нижняя граница по рынку. Что касается «Согаза», у которого годовые сборы можно оценить в 208 млрд рублей, а сама компания оценивается в 558 млрд рублей, то его коэффициент составляет около 2 за вычетом выплат ВТБ», — объясняет подсчеты Шарапов. По его словам, похожий коэффициент можно было наблюдать в сделке по продаже части акций «РЕСО-гарантия» компании АХА.

Как считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, при оценке банк скорее всего учитывал сильные финансовые показатели компании и заложил некие перспективы роста, так как общая стоимость акционерного капитала выше, чем балансовая стоимость компании. «У ВТБ оценка собственных средств по МСФО на начало 2018 года составила 30 млрд рублей, у «Согаз» — 109 млрд рублей. В современной российской практике M&A балансовая стоимость собственных средств обычно является основой для определения стоимости компании, — поясняет Бредихин. — Так как за год балансовая стоимость объединенного страховщика не могла вырасти в несколько раз, есть основания полагать, что в оценке заложен потенциал роста в будущем».

Ранее Forbes писал , что передача акций «Согаза» в пользу ВТБ состоялась за счет пакета акций страховщика, которым владела Ксения Франк, дочь миллиардера Геннадия Тимченко. Представитель Тимченко подтвердил Forbes, что Ксения Франк продала принадлежавшие ей 12,5% акций в страховщике. Он уточнил, что сделка прошла «на рыночных условиях», однако раскрывать ее детали и сумму не стал. «Инвестиции в «Согаз» были для Ксении Франк финансовыми», — добавил представитель Тимченко. Оставшиеся 2,5% от пакета Франк перешли компании «Спектр», которой владеет некий Владимир Петрович Колбин. Так же, как писали «Ведомости», зовут сына участника списка Forbes Петра Колбина. Телеканал «Дождь» называл Петра Колбина другом детства Владимира Путина.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

