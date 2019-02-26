26.02.2019 20:02 478

Министерство промышленности и торговли решило продлить программу льготного лизинга. Эксперты полагают, что субсидирование со стороны Минпромторга станет главным драйвером роста объемов закупок строительной техники в лизинг. Игроки рынка отмечают, что юг России уже несколько лет лидирует в этом сегменте и в текущем году имеет все шансы сохранить позиции.

Инвестпроекты обеспечат спрос

Лизингодатели видят два главных источника спроса на лизинг строительной и спецтехники. Во-первых, во многих организациях, занимающихся строительными работами, износ основных средств превышает 50%. Во-вторых, лизинг спецтехники является своеобразным индикатором текущего состояния строительной отрасли и экономики. В стране инициируются крупные инвестиционные проекты, связанные с обновлением и созданием инфраструктуры, строительством жилья и других объектов. Так, например, самый крупный в Ростовской области инвестпроект — строительство обхода Аксая, соглашение по которому было заключено в рамках РИФ-2018. Его стоимость — 77,4 млрд руб.; проект предполагает строительство четырехполосной дороги протяженностью 35,5 км и более 4,4 км мостовых сооружений, транспортных развязок, создание всей дорожной инфраструктуры.

Учитывая перспективы строительства и продление программы поддержки, можно рассчитывать на рост лизинговых сделок в сегменте строительной и спецтехники, утверждают участники рынка.

В список техники, на которую распространяются льготы госпрограммы, входят грузовой транспорт, дорожно-строительная и коммунальная техника. Покупатель получает субсидии в размере от 10% до 12,5% стоимости — по адресным программам «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело». Адресные программы помогают приобрести необходимую технику в том числе субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), а это довольно большая группа клиентов.

Сергей Жарков, коммерческий директор компании «Интерлизинг», отмечает, что сегодня — через лизинговые компании с помощью программ субсидирования приобретения основных средств — государство реализует большую часть стратегических инициатив по развитию промышленности и обновлению производственных фондов, в том числе строительной техники. Эксперт считает особенно значимым тот факт, что лизинговые компании в этом процессе выступают проводниками господдержки. «Программы Минпромторга России стали мощным толчком в развитии отечественного машиностроения»,— соглашается Светлана Белова, директор филиала «Балтийского лизинга» в Ростове-на-Дону.

Российское и новое — в приоритете

Государственные программы поддержки выполняют не только задачу развития лизинга, но и стимулируют спрос на продукцию отечественных производителей строительной и спецтехники. Так, Фонд развития промышленности реализует программу, по которой производственным компаниям предоставляются льготные займы со ставкой 5% в год для погашения 90% аванса при покупке в лизинг спецтехники отечественного производства.

«Среди трендов 2018 года — рост заявок на приобретение российской техники. Разумеется, на его формирование повлияла господдержка Минпромторга России,— комментирует Светлана Белова.— В 2019 году эта тенденция сохраняется. Я думаю, что за полтора года действия программ владельцы строительных компаний смогли оценить все технические характеристики специальной техники отечественного производства и решить для себя, что по многим показателям она ничуть не хуже импортной. А так как наши машины еще и дешевле, то обновлять и пополнять парки спецтехники можно чаще».

По оценкам менеджера «Балтийского лизинга», в целом по России доля строительной спецтехники отечественного производства сегодня составляет почти треть от общего количества заключенных лизинговых сделок в этом сегменте.

Еще одна тенденция — рост продаж в лизинг новой техники. До последнего времени многие компании, особенно представители МСБ, предпочитали бывшую в употреблении технику, поскольку она значительно дешевле новой. Однако для ее эффективной и стабильной работы иногда требовались серьезные вложения. Кроме того, неновая техника быстро устаревала морально. Господдержка дала возможность многим лизингополучателям обратить внимание на новую строительную и спецтехнику. «С начала 2018 года клиенты предпочитают оформлять в лизинг новую технику. Частично на это повлияли программы Минпромторга РФ, но основной драйвер — прогресс в машиностроительной отрасли. Модельный ряд спецтехники обновляется достаточно быстро, расширяются области эксплуатации, и строительный рынок проявляет к ним больший интерес»,— отмечает Светлана Белова.

Фактором роста также являются инициативы самих лизинговых компаний. Они не только участвуют в госпрограммах, но и формируют собственные льготные предложения.

По словам генерального директора компании «Европлан» Александра Михайлова, партнерские программы с крупнейшими автопроизводителями позволяют лизингодателю продумывать такие программы, как лизинг с нулевым удорожанием — без переплат за аренду, а также снижение до минимума ежемесячных платежей или аванса.



Иван ДЕМИДОВ