27.02.2019 08:30 662

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Значимым для рубля фактором по-прежнему является угроза введения новых антироссийских санкций. Объявленный в феврале санкционный законопроект предложен в рамках прошлогодней инициативы, которая не получила продолжения из-за промежуточных выборов в США. Поэтому сейчас вряд ли мы можем надеяться, что активность американских законодателей в очередной раз закончится ничем.

Если будут введены ограничения, касающиеся российских гособлигаций, меры против крупных банков или ограничения на операции с валютой, это приведет к значительному падению рубля. В моменте реакция может быть очень острой: доллар способен достичь и 70, и 80 рублей, а евро подскочить до 80-90 рублей. Однако маловероятно, что они надолго задержатся на этих уровнях. Постепенно котировки вернутся к более разумным отметкам, так как запас прочности российской экономики и финансовой системы, в том числе ее автономность, являются достаточными, чтобы не допустить сильной и продолжительной девальвации рубля. В любом случае, вероятность реализации данного сценария составляет не более 30 процентов.

Если же новые санкции окажутся относительно мягкими, то рубль, скорее всего, вырастет, так как сейчас он несколько недооценен из-за санкционных рисков. В этом случае доллар способен опуститься в район 58-62 рублей, а евро к уровню 70 рублей. Этому движению будет способствовать увеличение вложений в российский долговой рынок со стороны иностранных инвесторов, в том числе в рамках carry trade.

Дело в том, что текущая доходность ОФЗ остается высокой на фоне низких процентных ставок в развитых странах. Поэтому с уходом санкционной угрозы привлекательность инвестиций в российские гособлигации повысится, что увеличит приток иностранной валюты, приведя к существенному укреплению рубля. Однако вероятность и подобного развития событий вряд ли превышает 30 процентов.

Динамика курса евро по отношению к рублю, как всегда, будет зависеть от тенденций пары EUR/USD на мировом валютном рынке. Еще недавно евро находился под давлением из-за более жесткой монетарной политики ФРС по сравнению с политикой европейского центробанка. Это способствовало росту доллара, в том числе и по отношению к евро.

Однако в свете последних данных, свидетельствующих об ослаблении экономического роста в США, американский регулятор был вынужден приостановить ужесточение денежно-кредитных условий, что привело к прекращению роста доллара и снижению евро. С ноября прошлого года пара EUR/USD движется в коридоре 1,13-1,15, и учитывая, что европейская экономика также демонстрирует охлаждение, вряд ли евро имеет значительный потенциал роста. Поэтому на горизонте полугода пара EUR/USD, вероятно, не уйдет далеко за пределы обозначенных выше уровней.

Что же касается нашего рынка, то более реалистичный сценарий развития событий, вероятность которого составляет около 40 процентов, это введение новых ограничительных мер, касающихся одного из обозначенных в новом санкционном законопроекте направлений. При этом данные меры, исходя из их содержания, не приведут к существенному ухудшению общих финансового-экономических условий в России.

В этом случае первая эмоциональная реакция способна вызвать кратковременный рост доллара до 70 рублей, а евро — до 80 рублей, после чего пара USD/RUB вернется в текущий диапазон 65-67 рублей в течение нескольких месяцев.

Учитывая, что перед вступлением в силу санкционный законопроект должен пройти ряд формальных процедур, в том числе одобрение профильными комитетами и обеими палатами Конгресса США, то процесс в лучшем случае завершится через несколько месяцев. Поэтому, вероятно, уже ближайшим летом фактор санкционной неопределенность сойдет на нет. И для российского валютного рынка вновь станут актуальными более традиционные драйверы: динамика нефти и направление глобальных денежных потоков.

Георгий ПАНИН

