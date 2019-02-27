Названы 25 городов, где жители чаще всего хотят судиться с банками

Жители Мурманска, Улан-Удэ и Читы имеют самые напряженные отношения с банками. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, проанализировав потребительские настроения на российском рынке банковских услуг в конце 2018 — начале 2019 годов. Исследование проводилось в 78 городах с населением более 250 тысяч человек.

Вот несколько выводов, к которым пришли эксперты. Первое. По сравнению с концом 2017 года число россиян, которые интересуются различными банковскими продуктами, выросло на 22%.

Второе. Число тех, кто намерен открыть или пополнить банковский депозит, увеличилось на 19%. Однако это меньше, чем год назад. В начале 2018 года рост спроса на этот банковский продукт составлял 40%.

Третье. Весьма заметно, на 28%, выросло число желающих получить кредит, в частности, кредит на приобретение автомобиля. С другой стороны, не растет число тех, кто хотел бы получить ипотечный кредит. На этом рынке охлаждение наметилось еще в конце 2017 года и с тех пор тенденция спада потребительского интереса к ипотеке продолжается. При этом надо отметить, что спрос на недвижимость среди населения остается стабильным и не имеет явной тенденции к снижению.

Четвертое. Есть целый ряд признаков, которые говорят, что параллельно с легальным рынком кредитования растет спрос населения на кредиты у частных кредиторов под различные виды обеспечения — например, под залог автомобилей и квартир. По-прежнему виден рост спроса на услуги ломбардов и микрофинансовых организаций, в частности, в сегменте срочных займов.

Пятое. С другой стороны, падает спрос населения на вложения со сверхвысоким доходом, которые на практике очень часто представляют мошеннические схемы. Это — результат повышения финансовой грамотности населения.

Шестое. После спада, наблюдавшегося в первой половине 2018 года, спрос на акции и иные ценные бумаги растет. Это связано с не слишком высокими, но устойчивыми темпами роста их стоимости.

Седьмое. Наиболее напряженные отношения банков с населением выявлены в следующих городах:

1.Мурманск

2.Улан-Удэ

3.Чита

4.Омск

5.Иркутск

6.Владикавказ

7.Орел

8.Череповец

9.Кемерово

10.Ростов-на-Дону

11.Нижний Тагил

12.Хабаровск

13.Челябинск

14.Барнаул

15.Красноярск

16.Волгоград

17.Новосибирск

18.Тюмень

19.Ульяновск

20.Курск

21.Пермь

22.Саранск

23.Тольятти

24.Краснодар

25.Магнитогорск.

Как пояснил "Российской газете" проректор Финансового университета Алексей Зубец, чаще всего россияне готовы подать в суд на банки из-за навязывания дополнительных финансовых продуктов, например страховок. "Еще одна тема для подачи в суд — это условия получения кредитов и выплат по ним. Людей, среди родных и друзей которых есть желающие подать в суд на банки, в целом по России от одного до трех процентов", — добавил Зубец.

Ольга ИГНАТОВА

