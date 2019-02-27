27.02.2019 09:00 472

Сбор данных россиян в кредитных организациях идет с трудом. Об этом «Известиям» рассказали в «Ростелекоме», который выступает оператором единой биометрической системы (ЕБС). Несколько банкиров пожаловались на проблемы с передачей данных. Например, сбор может занять 40–60 минут, после чего система зависает и биометрия вовсе не отправляется в ЕБС. Кроме того, в единую систему поступает много нечитаемых слепков голоса и лица. Для решения вопроса «Ростелеком» и Центробанк спроектировали процесс, который поможет повысить качество и скорость передачи данных в ЕБС до 3–5 минут. Впрочем, банки отмечают более глубинную проблему — гражданам непонятна эта услуга, в каждой отдельной кредитной организации собраны лишь сотни или даже десятки образцов лица и голоса.

Не дошло до адресата

При масштабировании проекта по сбору биометрических данных граждан банки столкнулись с рядом проблем. Они связаны с качеством формируемых слепков лица и голоса, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Требования к шаблонам регламентированы отдельным приказом. Они должны поступать в единую биометрическую систему, полностью соответствуя параметрам. Одна из причин сложностей с регистрацией биометрии кроется в неправильных настройках камер и микрофонов, отметили в компании.

Так, например, неправильно отрегулированный микрофон может вызывать его перегрузку. В результате в ЕБС отправляются биометрические данные плохого качества. Какая доля полученных шаблонов не соответствует требованиям, в «Ростелекоме» не сообщили. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что это «серьезная часть». В Банке России не ответили на вопрос «Известий» о проблемах кредитных организаций, связанных со сбором биометрии.

В крупнейших кредитных организациях, опрошенных «Известиями», также официально отказались заявлять о каких-либо сложностях в сборе слепков лица и голоса. Однако несколько банкиров признались, что действительно с передачей биометрических данных россиян довольно часто возникают проблемы. Система регулярно «зависает», и полученные шаблоны либо не отправляются в ЕБС вовсе, либо неясно, ушли они или нет.

Клиенты, решившие сдать биометрию, также сталкиваются с неожиданностями. Например, данные приходится сдавать по несколько раз, так как полученные образцы не всегда соответствуют требованиям. Источник, близкий к ЦБ и «Ростелекому», отметил, что зачастую время регистрации биометрии может составлять 40 минут или даже час. Сколько времени обычно занимает сдача биометрии, в опрошенных «Известиями» колл-центрах банков не сказали.

«Ростелеком» совместно с ЦБ проанализировал существующий клиентский опыт и спроектировал процесс, при котором регистрация биометрии будет занимать от трех до пяти минут,сообщили в компании. Для этого понадобилась донастройка камер и микрофона, а также электронный ассистент для создания фото и записи голоса на стороне банка. Кроме того, пришлось ускорить работоспособность системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), участвующих в процессе сбора и передачи данных. Сейчас все технологические настройки выполнены и идет постепенное внедрение процесса. К началу марта эти настройки должны применять во всех собирающих биометрию кредитных организациях, отметили в «Ростелекоме». Таких на сегодня 95 из 450 действующих по всей России.

Биометрия не пошла

О том, что со сбором биометрии «не всё здорово», недавно заявляла и первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она обратила внимание на то, что процедура на клиентской стороне не отработана, а банковские системы слишком медленно взаимодействуют с ЕБС и ЕСИА.

Количество собранных каждой отдельной организацией биометрических данных может исчисляться лишь сотнями, если не десятками. Так, например, в банке «Хоум Кредит», который начал аккумулировать биометрию еще летом прошлого года, ее сдали около 600 человек. В «Открытии», участвующем в проекте только 1,5 месяца, слепки лица и голоса согласились сдать несколько десятков клиентов. В «Ростелекоме» не предоставили информацию о том, сколько всего биометрических данных передали в ЕБС кредитные организации.

Сдача личных параметров пока не особенно пользуется спросом у граждан, утверждают в банках. Клиенты не понимают, зачем это нужно, указала начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. По словам директора департамента технологий и сопровождения розничного бизнеса МКБ Виталия Полякова, биометрия принципиально меняет систему взаимоотношений клиента и финансовой организации. Поэтому требуется время для того, чтобы она стала восприниматься как рядовая, обычная процедура. В пресс-службе банка «Открытие» отметили, что услуга пока недостаточно популяризована среди клиентов и населения в целом.

При этом ряд кредитных организаций уже реализуют собственные проекты на основе биометрии. Так, например, Почта Банк с октября прошлого года применяет голосовую биометрию в своем контакт-центре для аутентификации клиентов. Запись голоса осуществляется во время первого звонка. В банке «Ак Барс» разработали систему видеовалидации: при совершении человеком покупки или на входе в офис организации система узнает его по лицу. В Тинькофф-банке сообщили, что используют биометрию для открытия клиентам дебетовых карт.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ

