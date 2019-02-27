27.02.2019 09:10 476

Обзор регионального рынка жилья представили эксперты портала "Мир квартир". Они выяснили, что за прошедший год в среднем по стране цены в новостройках выросли на шесть процентов. Лидерами рейтинга стали Казань, Новосибирск и Красноярск.

Особое внимание аналитики уделили изучению ценовой динамики в городах-миллионниках. Именно мегаполисы отметились в минувшем году наивысшими темпами ввода жилья в эксплуатацию. Эти города, а всего их 15, успешно реализуют проекты комплексной застройки. Вместе с домами возводят объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детсады, фитнес-центры и торговые галереи.

Кроме того, на цену влияет транспортная доступность строящихся микрорайонов. Потенциальные покупатели знают, что социальные объекты и магазины будут расположены в "двух шагах" от дома. А путь до центра города не займет много времени. Вот и соглашаются заплатить больше, чем пользуются продавцы.

Другими важными факторами эксперты называют восстановление реальных доходов населения, повышение доступности ипотечных кредитов.

"Застройщики отреагировали и на законодательные изменения, начав повышать цены во второй половине прошлого года в рамках адаптации к переходу на реализацию жилья через эскроу-счета", — уверены аналитики.

Стоит отметить, что из 15 городов-миллионников только в Ростове-на-Дону и Самаре зафиксировано снижение средней цены квадратного метра в новостройках — на два и пять процентов соответственно.

В девяти городах повышение произошло более чем в половине новостроек. Исключение составили Челябинск и Воронеж. Там доля новых многоэтажек, в которых выросла стоимость "квадратов", на местном рынке составила всего лишь 36 и 21 процент соответственно. На первичном рынке Нижнего Новгорода средняя цена в целом по городу не изменилась и составила 65,4 тысячи рублей за один квадратный метр.

Наиболее существенный рост зафиксирован в Казани. За год квадратные метры в новостройках там подорожали на 19 процентов. Для сравнения, на втором месте в рейтинге расположился Новосибирск с показателем роста цен на 16 процентов за год, на третьем Красноярск — плюс 10 процентов.

Эксперты объясняют лидерство Казани большим количеством реализуемых проектов комплексной жилищной застройки. Например, один из таких ЖК возводится в пятиминутной пешей доступности от станции метро и железнодорожной платформы.

И там зафиксирован рекордный рост. По сравнению с февралем 2018 года цены на квартиры, а комплекс состоит из шести больших корпусов, поднялись на 26 процентов. В целом же за минувший год стоимость "квадратов" в новостройках столицы Татарстана увеличилась со средних 67,4 до 80,2 тысячи рублей.

"За год цены выросли в 85 процентах новостроек города, — отмечено в исследовании. — Среди городов-миллионников Казань занимает третью строчку по уровню средней цены, выше показатели только в Москве и Санкт-Петербурге. Столица Татарстана нарастила отрыв от Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска. Если год назад она лишь незначительно опережала эти города,то сейчас разница стала заметной".

В Новосибирске год назад средняя цена "нового квадрата" была на 16 процентов ниже, чем сейчас. В феврале 2019 года она поднялась до уровня 64,2 тысячи рублей. Как и в Казани, одним из главных драйверов роста здесь стали амбициозные проекты. В минувшем году по ценам они обошли средний показатель по городу.

Так, квартиры в новых жилых комплексах предлагаются по 66,7-107,9 тысячи рублей. При этом ЖК соревнуются и между собой. Например, в одном из них цены за год выросли на 24 процента, а у его основного конкурента — на 22.

В Красноярске на первичном рынке стоимость одного квадратного метра возросла с 51,9 тысячи рублей в феврале 2018 года до 57,2 тысячи рублей в феврале текущего. Цены изменились в сторону повышения в 67 процентах домов, введенных в эксплуатацию за прошедший год или готовящихся к сдаче в ближайшее время.

Наиболее заметным стал проект застройки на берегу Енисея, который предполагает возведение пристани для маломерных судов. Возможно, это и стало наиболее привлекательным фактором для покупателей, поскольку стоимость жилья в комплексе за год поднялась на 21 процент. И это наивысший показатель для Красноярска.

На первичном рынке Перми стоимость квартир в новостройках выросла на девять процентов за год и составила 53,1 тысячи рублей, Омска -на восемь процентов (42,5 тысячи), Волгограда — на семь (44,8 тысячи), Челябинска — на шесть (45,5 тысячи), Екатеринбурга — на три процента (67,6 тысячи рублей).

"В целом по городам-миллионникам средняя цена квадратного метра в новостройках в феврале 2019 года составила 65,5 тысячи рублей, — подытожили аналитики. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на шесть процентов. За последние 12 месяцев цены на первичном рынке показали положительные темпы прироста в 11 городах из 15".

Денис ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ