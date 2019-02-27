27.02.2019 09:20 382

Инвесторы в российскую экономику получат дополнительные гарантии и преференции в рамках новых соглашений о защите капиталовложений. Минфин внес в законопроект, изначально представленный полгода назад, ряд принципиальных изменений (новая версия документа есть в распоряжении РБК).

Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в августе 2018 года. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента Владимира Путина по росту доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

Идея Белоусова вызвала сопротивление бизнеса, который поддержали правительство, Минфин и Минпромторг. В результате переговоров на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей планы изменились. Компаниям предложили добровольно вложиться в реализацию национальных проектов.

К настоящему времени Минфин получил заявки с бизнес-идеями почти на 60 трлн руб. По оценке министерства, чтобы выполнить майский указ, нужно за шесть лет собрать дополнительно 21–25 трлн руб.

В результате обсуждений законопроект о защите и поощрении капиталовложений был серьезно доработан по сравнению с первоначальной версией.

Стабилизационная оговорка

Ключевое положение законопроекта — стабилизационная оговорка: участникам соглашений обещаны неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налогов). А также гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию. К этому добавилась возможность индивидуальной стабилизационной оговорки, которая может предусматривать защиту от увеличения таможенных пошлин, изменения НДПИ или введения/отмены российских контрсанкций в отношении других государств.

Также бизнесу в индивидуальном порядке могут возместить потери из-за пересмотра инвестпрограмм естественных монополий, на которые он полагался в своих планах, компенсировать увеличение тарифов. Вообще стороны получат возможность определить конкретные риски, на которые будет распространяться стабилизационная оговорка.

Господдержка

Принципиальное отличие новой версии законопроекта — в расширении и конкретизации мер господдержки. Бизнес сможет рассчитывать не только на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых в рамках проекта, но и на авансирование будущих затрат на инфраструктуру, капитальные гранты, налоговые льготы, возмещение издержек на уплату процентов по кредитам, купонных платежей по облигационным займам, проектное финансирование от ВЭБ.РФ, возможность использовать госимущество и помощь в сбыте продукции.

Вводятся среднеотраслевые значения доходности проектов: финансовая поддержка проекта будет возможна, если его доходность не достигает средних показателей по отрасли.

Вместе с поддержкой в рамках соглашений о защите капиталовложений инвесторы могут получить преференции специальных инвестиционных контрактов, территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, режима свободного порта Владивосток, соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений.

Территориальный режим

Гарантируется возмещение стоимости имущества при национализации и изъятии собственности. Принудительное изъятие возможно в исключительных случаях, но должно сопровождаться выплатой «быстрой, адекватной и эффективной компенсации».

Новая версия законопроекта вводит режим поддержки развития инвестиционной деятельности на отдельных территориях сроком не более пяти лет. Этот территориальный режим может быть установлен фактически в любых географических координатах.

«У всего финансово-экономического блока есть очень важная задача. Нам нужно к 13 трлн руб. средств федерального бюджета на нацпроекты привлечь 26 трлн руб. проектов, которые построены на внебюджетные финансы. Для этих целей мы очень активно ищем инструменты», — говорит РБК высокопоставленный чиновник Минфина.

Порог для вхождения

Существенно снижен порог вхождения в проекты. Соглашения на шесть лет будут заключаться для инициатив с собственными инвестициями на сумму до 3 млрд руб. На 12 лет — для проектов дороже 3 млрд руб., а не 30 млрд руб., как было в первой версии документа. Срок действия соглашения в 18 лет предусмотрен для проектов с собственными инвестициями 10 млрд руб. и выше.

Не менее 3 млрд руб. собственных инвестиций понадобится для проектов по добыче полезных ископаемых, производству и передаче электроэнергии, газа, пара, кондиционированию воздуха, тепло- и водоснабжению, водоотведению, строительству, перевозке и транспорту, хранению и складскому хозяйству. Компании иных сфер экономики должны инвестировать не менее 1 млрд руб.

Критерии к компаниям дополнены требованиями среднесписочной численности сотрудников не менее 100 человек за последний год, для ИТ-компаний — не менее 20 человек. Инвестором, чьи вложения подлежат защите, может выступать компания с уставным капиталом не менее 50 млн руб. и доходами более 800 млн руб. за прошедший год. Соглашение не может быть заключено с офшором или российским юрлицом с долей офшорных компаний в уставном капитале выше 50%.

Основанием для проверки эффективности расходов бюджета может стать отклонение от показателей реализации проекта на 10%.

Из новой версии законопроекта исчезло положение, что инвесторы имеют право привлекать для финансирования проекта негосударственные пенсионные фонды.

Другие ключевые элементы законопроекта остались неизменны. Приоритет в разрешении споров отдается переговорам. Инициировать судебное разбирательство можно только, если спор не урегулирован за полгода переговоров. Появилась возможность решать споры в третейском суде по регламенту ООН в сфере международной торговли ЮНСИТРАЛ.

Нереалистичные меры

Проект Минфина наиболее полно раскрывает риски, сдерживающие рост прямых инвестиций в экономику, — ужесточение фискальной политики, рост тарифов, санкции, прокомментировал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. «Именно отсутствие гарантий, закрепленных на законодательном уровне, сдерживает рост объема прямых инвестиций в экономику и стимулирует отток капитала», — отметил он. Однако, по его мнению, предлагаемая министерством стабилизационная оговорка выглядит нереализуемой на практике. «Значительная часть предлагаемых мер, в первую очередь связанных с проведением фискальной и тарифной политики (изменение формул расчета тарифов, применения надбавок, изменение законодательства в сфере налогов и сборов), будет пересмотрена или вовсе снята с повестки, поскольку в противном случае новые инвесторы получат слишком много нерыночных преимуществ», — предположил Пахомов.

Многие предложения Минфина по защите капиталовложений дублируют уже существующие. Например, схожие параметры предусматривает концессионное соглашение, пояснила руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. По ее мнению, сейчас нет высокой потребности в создании новых инструментов, так как «старые не используются и на четверть».

Бизнесу необходима гарантия защиты от новых ограничений со стороны США и ЕС, а не только компенсация за новые ответные санкции или их отмену, считает гендиректор консалтинговой компании в области строительства «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. «Это действительно сугубо внешний форс-мажорный фактор, очень вероятный в условиях текущих отношений России с развитыми странами, который способен разрушить бизнес, но в проекте Минфина говорится только о санкциях России в отношении других государств», — обратил внимание Вальтер. Реформа судебной системы, по его словам, могла бы дать приток инвестиций в Россию больше, чем «своды правил защиты инвесторов, которые в конечном счете все равно ведут в суд».

Предложения Минэкономразвития

Минэкономразвития разработало собственный законопроект «Об инвестиционных режимах и мерах стимулирования привлечения инвестиций в экономику РФ» (есть в распоряжении РБК). Он предлагает заключать проектные инвестиционные соглашения в рамках соответствующих инвестиционных режимов.

Этот законопроект также защищает от неблагоприятных изменений законодательства, предлагает субсидии за затраты на инфраструктуру и принципиально не противоречит проекту Минфина, за некоторыми исключениями. Документ Минэкономразвития не альтернатива, не конкурирующий проект, это внутренняя работа финансово-экономического блока правительства, уверяет высокопоставленный чиновник Минфина. «Мы работу с Минэкономразвития ведем уже по этому законопроекту и считаем, что поскольку этот законопроект рамочный, мы максимально учли особенности, которые предлагает в своем законопроекте Минэкономразвития, за некоторым исключением. Но концептуально мы не расходимся», — сказал чиновник.

По его словам, Минфин принципиально не может учесть срок базовой стабилизации условий в пять лет, предложенный Минэкономразвития, и требование банковской гарантии или поручительства к частному инвестору в случае предоставления ему субсидии на часть затрат по созданию инфраструктуры.

К 28 февраля Минфин в сотрудничестве с Минэкономразвития должен представить в правительство проект закона о защите и поощрении капиталовложений. В Минфине надеются, что уже в марте удастся внести законопроект в Госдуму, а заработает он уже в 2019 году.

Ольга АГЕЕВА, Юлия СТАРОСТИНА, Светлана БУРМИСТРОВА, Иван ТКАЧЕВ