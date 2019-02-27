27.02.2019 09:30 402

Работодатели стали чаще запрашивать кредитные истории как потенциальных, так и действующих сотрудников. Этот тренд пришел в нашу страну с Запада, где подобная практика получила широкое распространение. Кто использует ее в России, кому может грозить проверка кредитного досье и могут ли данные в нем стать поводом для увольнения или отказа в приеме на работу?

Кредитными историями интересуются в основном крупные работодатели — производственные, финансовые, логистические, строительные, торговые компании. Часто это представительства или филиалы иностранных игроков, которые активно используют эту практику в своих структурах по всему миру. Но есть и российские компании, взявшие подобный опыт на вооружение.

Запросы делаются в рамках проверок служб безопасности. Получить кредитную историю потенциального или действующего сотрудника работодателю не так просто. Во-первых, нужно иметь на это его разрешение. Во-вторых, бюро кредитных историй (БКИ) предоставляют такую возможность не всем компаниям.

"Несмотря на то что эта услуга становится все более актуальной, мы оказываем ее только крупным работодателям, поскольку требования бюро к такого рода запросам достаточно высоки, — рассказал "Российской газете" Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). — Поэтому в настоящее время ее используют не более десятка компаний. По словам коллег, такая практика позволяет им вести эффективную профилактику недобросовестного поведения своих сотрудников, в первую очередь работающих на материально ответственных должностях".

В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) перед подключением к сервису проверки кредитных историй новой компании также в обязательном порядке проводится дополнительная комплексная проверка благонадежности. "Информацию из нашего бюро работодатель сможет получить после заключения отдельного договора, имея на руках согласие сотрудника на проверку, а также выполнив требования по защите и обработке персональных данных. Сейчас к сервису запроса кредитных историй, который мы предоставляем вместе со СПАРК-Интерфаксом (система проверки контрагентов), подключены около 100 компаний", — сообщил Николай Мясников, исполняющий обязанности генерального директора ОКБ.



Если работодатель удовлетворяет требованиям БКИ и сотрудник дал разрешение на запрос кредитной истории, то ему будет доступна вся информация, которая упоминается в законе о кредитных историях.

"К таким сведениям относятся персональные данные; адреса проживания и регистрации, действующие и погашенные кредитные обязательства (суммы, сроки, цели, ставки), данные о своевременном или несвоевременном внесении платежей (просроченная задолженность, ее сумма и длительность), договоры поручительства, — поясняет Олег Лагуткин, генеральный директор бюро кредитных историй "Эквифакс". — Единственное, не будут указаны названия финансовых организаций, выдававших кредит или заем".

Рост запросов кредитных историй работодателями, по его мнению, связан в основном с выходом на рынок новых игроков или выходом существующего игрока в новые регионы. В этих случаях предприятиям необходимо единоразово принять на работу несколько тысяч человек, а для этого провести проверку нескольких десятков тысяч, уточняет Лагуткин.

Некоторые работодатели не ограничиваются разовым запросом кредитной истории, а ставят сотрудников на мониторинг, чтобы отслеживать изменения в их досье

Впрочем, более востребованной услугой в последнее время является не получение самих кредитных отчетов, а постановка сотрудников на так называемый мониторинг, добавляет он. В этом случае работодатель получает от БКИ информацию о существенном изменении кредитной истории у работника, например о возникновении просроченной задолженности. При этом работник опять же в обязательном порядке должен дать работодателю свое согласие на получение подобной информации и впоследствии обновлять его на регулярной основе: с января 2019 года — один раз в шесть месяцев.

Динамика числа запросов кредитных историй потенциальных или действующих работников связана не с экономическими факторами, а с более широким распространением этого инструмента и ростом информированности работодателей о нем, отмечает в свою очередь Николай Мясников. При этом он сомневается, что спрос станет массовым: проверки службами безопасности — прерогатива крупных работодателей, напоминает Мясников.

Сам факт наличия кредита в общем случае никак не сказывается при трудоустройстве. Но он может иметь значимое влияние при найме специалистов финансовой сферы, материально ответственных сотрудников и тех, которые претендуют на руководящие должности, говорит Александр Каючкин, руководитель проекта Rabota.ru. В этом случае наличие больших долгов уже само по себе (даже если человек всегда исправно платит по кредиту) может восприниматься отрицательно.

Конечно, с одной стороны, это может говорить о том, что кандидату очень нужна работа, и он будет за нее держаться. С другой, наличие долгов часто лишает людей свободы, вызывает чувство тревожности, ухудшает настрой и понижает общую работоспособность.И это, конечно, может вызывать у работодателя вопрос — нужен ли такой сотрудник в команде. При этом работодатель вряд ли откажет ему в трудоустройстве именно по причине наличия кредита. Скорее всего, официально причина будет другая, полагает Каючкин.Впрочем, не всегда работодателей интересуют кредитные обязательства потенциальных сотрудников. В ряде случаев проверяется только наличие просрочек по платежам, причем даже тех, которые были достаточно давно, говорит Виктория Простова, руководитель отделений по подбору персонала Kelly Financial Resources. Столь глубокие проверки характерны для банков и в целом финансовых организаций.

"У нас в 2018 году был пример отказа соискателю в приеме на работу по этой причине, — отмечает Простова. — Интересно, что кандидат и сам забыл, что у него пять лет назад была просрочка по кредитной карте".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юлия Кривошапко

Справка "РГ"

Что нужно знать о кредитной истории

- Кредитную историю в бюро сегодня может запросить любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель при наличии согласия самого гражданина. Информация о том, кто и зачем запрашивал историю, фиксируется в ее закрытой части. Если вы узнали, что кто-то запрашивал информацию без вашего согласия, можно направить заявление в бюро с просьбой проверить правомерность сделанного запроса и, если она не подтвердится, удалить эту запись из кредитной истории.

Без согласия и отметки о запросе в закрытой части кредитной истории информацию может получить Банк России, финансовый управляющий в рамках процедуры личного банкротства, нотариус для оценки наследственной массы, судебные приставы, а также суды и следственные органы.

Основными источниками формирования кредитной истории остаются банки, микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы, которые по закону обязаны передавать данные о своих заемщиках хотя бы в одно БКИ. Согласия граждан на передачу этих данных не требуется.

Также данные в бюро кредитных историй могут передавать финансовые управляющие в ходе процедуры банкротства физических лиц. Федеральная служба судебных приставов, компании ЖКХ и телекомы могут передавать вступившие в силу, но не исполненные в течение 10 дней решения суда по взысканию задолженности и алиментов.

Юлия КРИВОШАПКО

