27.02.2019 09:40 429

Московский окружной военный суд приговорил полковника ФСБ Сергея Михайлова, бывшего руководителя 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ, к 22 годам строгого режима за госизмену. Бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов получил по тому же делу 14 лет лишения свободы. Наказание также предполагает штрафы — 400 000 рублей с Михайлова и 150 000 рублей с Стоянова, передает РБК.

Процесс Михайлова и Стоянова шел в закрытом режиме, их уголовное дело засекречено, его фабула не раскрывается. Как на прошлой неделе писал «Коммерсантъ», Михайлова и Стоянова обвиняли в том, что в 2011 году они передали ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского (в США его считают киберпреступником). В передаче сведений, по версии силовиков, участвовали также старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБа Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков. Они также проходят по делу о госизмене, частично признали вину, согласившись с тем, что передавали сведения, но указав, что не осознавали криминального характера происходящего. Материалы дела Докучаева и Фомченкова до суда пока не дошли.

Врублевского подозревали в DDoS-атаке на платежную систему Assist в 2010 году, из-за которой пользователи несколько дней не могли приобрести билеты «Аэрофлота» (в 2013 году суд в Москве признал Врублевского виновным в той атаке и приговорил к 2,5 годам лишения свободы). Михайлов якобы записал сведения о Врублевском на компакт-диски и передал его Докучаеву, а тот — Стоянову и Фомченкову. За это они якобы получили от ФБР $10 млн.

Как писало издание The Bell со ссылкой на знакомых обвиняемых и человека, знакомого с ходом расследования дела о госизмене, причиной ареста Михайлова и других фигурантов дела стало то, что они помогли спецслужбам США получить доказательства причастности русских хакеров к взломам серверов Демократической партии США в ходе президентской кампании.

