27.02.2019 09:50 499

Кабинет министров к середине апреля подготовит новые критерии для оказания социальной помощи гражданам, а регионам премьер-министр Дмитрий Медведев поручил заняться составлением портрета российской бедности.

Справедливость предоставления социальных пособий активно обсуждалась в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи. Глава правительства на встрече с губернаторами согласился, что зачастую помощь получают не те, кто действительно в ней нуждается, и высказал предположение, что смотреть надо не только на уровень доходов, но и учитывать расходы граждан.

"К середине апреля профильные министерства предложат соответствующие изменения в законодательство", — сообщил премьер вчера записью в Twitter. Минтруд, минфин, минэкономразвития и ФНС России должны подготовить усовершенствования системы государственных социальных пособий, в том числе в части расширения применения критериев нуждаемости и при необходимости их уточнения. В списке поручений, подписанных им по итогам РИФ, установлен срок исполнения — 17 апреля.

В ходе дискуссий в Сочи премьер говорил и о необходимости более детального изучения бедности в России, чтобы составить индивидуальный портрет бедности. Для этого правительству потребуется качественный анализ доходов населения, причем с учетом особенностей каждого отдельного региона. Этим как раз займутся на местах.

Дмитрий Медведев рекомендовал главам регионов провести до 1 мая анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных их видов. Результаты должны быть направлены в министерство труда и социальной защиты и министерство экономического развития. Ведомства же до 1 июня обобщат представленную информацию и при необходимости подготовят изменения в нормативные правовые акты.

Главам регионов рекомендовано до 1 мая провести анализ структуры денежных доходов населения

Сочинский форум в этом году был в значительной степени посвящен реализации 12 национальных проектов. Для повышения эффективности этой работы премьер-министр потребовал от членов правительства обеспечить взаимодействие между руководителями регионального и федерального уровней.

Региональным администрациям предписано в следующие два месяца включить показатели смертности населения в региональные проекты в сфере здравоохранения, предусмотрев соответствующие темпы его снижения, а также устранить дефицит финансирования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019-2021 годы.

До 1 апреля минстрой, минфин и минэкономразвития должны найти в бюджете дополнительные средства на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 60 процентов, минздрав и минпромторг до 5 июня представят предложения по созданию модели организации деятельности центральной районной больницы со 100-процентным оснащением медицинскими изделиями и расходными материалами российского производства.

Ряд поручений появился из общения с бизнес-сообществом. В частности, министерство финансов и министерство экономического развития обязаны придерживаться принципа неизменности общего уровня фискальной нагрузки на бизнес при согласовании предложений министерств и ведомств по новым видам неналоговых платежей. Докладывать об этой работе в правительство министерства должны в конце декабря каждого года.

Владимир КУЗЬМИН

