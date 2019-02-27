Пятая часть всех зарегистрировавшихся в приложении для самозанятых "Мой налог" — таксисты. Такие данные озвучил замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на Московском цифровом форуме.

Налоговое ведомство проанализировало первые данные эксперимента по введению специального налогового режима для самозанятых , стартовавшего 1 января в четырёх регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.

"Всего в качестве самозанятых зарегистрировалось уже около 34 тысяч человек. Они "пробили" доходов на сумму в один миллиард рублей", — рассказал Даниил Егоров.

По его словам, чуть больше 20 процентов самозанятых, которые подключились к приложению "Мой налог", в качестве основного вида деятельности указали перевозку пассажиров. На граждан, сдающих квартиры, приходится 7,1 процент. Вкладку "Консультирование" выбрали 5,3 процента, "Репетиторство" — 4,5 процента. Доля программистов и специалистов по маркетингу и рекламе составила по 2,2 процента соответственно. Все остальные самозанятые (более 58 процентов) не стали указывать конкретную сферу деятельности, выбрав вкладку "Прочее".

Средний возраст зарегистрировавшихся самозанятых — 36 лет. Большинство (85 процентов) ранее не имели статуса индивидуальных предпринимателей. "Мы ожидали, что к нам массово будут переходить действующие индивидуальные предприниматели, но пока этого не произошло. В основном, те, кто подключаются к приложению, это вновь зарегистрировавшиеся самозанятые", — уточнил Егоров.

Воспользоваться спецрежимом смогут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4 процента (для работающих с физлицами) и 6 процентов (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

Налоговая служба планирует развивать электронные сервисы работы с налогоплательщиками. Следующим шагом станет внедрение сервиса УСН-онлайн (Упрощенная система налогообложения — прим. Ред.).

"Это бездекларационный онлайн-учёт, который мы будем предлагать уже более крупному бизнесу", — добавил Даниил Егоров.

Кстати

В списке партнеров мобильного приложения "Мой налог" начинают появляться банки. Пока это одна кредитная организация — "Альфа-банк". В перспективе список пополнят еще более 30 крупнейших участников рынка, сообщил Даниил Егоров.

"Банки имеют право регистрировать самозанятых, потому что клиенты у них уже опознаны по 115 закону (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — прим. "РГ"), — пояснил Егоров. — Кроме того, они могут предоставлять дополнительные услуги. Условно говоря, банк может предложить самозанятому отдельную карточку, по которой у него будут проходить все связанные с бизнесом транзакции, взять на себя функции выдачи чеков, расчета и уплаты налога".

Юлия КРИВОШАПКО