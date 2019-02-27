27.02.2019 13:30 494

Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями.

Нордеа-банк сделал внутреннюю рассылку для сотрудников, в которой сообщил о смене стратегии. Глава банка Михаил Поляков уточнил "Ъ", что на уровне группы разработана стратегия по работе международных подразделений и бизнес-модель по работе с ключевыми сегментами в группе единообразна. Ранее российское подразделение было единственным в группе, которое активно кредитовало локальные компании, чему способствовала высокая маржа при приемлемом уровне риска. Сейчас ситуация изменилась, и этот сегмент перестал приносить прибыль, отметил господин Поляков. Поэтому Нордеа-банк планирует постепенно отказаться от работы с российскими клиентами — он продолжит обслуживать текущих клиентов, но не будет привлекать новых. Основной фокус, как и во всей группе, будет сосредоточен на обслуживании скандинавских клиентов.

Нордеа-банк, по данным «Интерфакса», по итогам 2018 года занимал 50-е место по активам (126,3 млрд руб.) и 39-е место по капиталу (22,9 млрд руб.) среди российских банков. Банк сокращает присутствие в России с 2016 года, когда он входил в тридцатку крупнейших. В начале 2017 года он продал Совкомбанку ипотечный портфель (см. "Ъ" от 18 января 2017 года ). За 2018 год корпоративный кредитный портфель банка сократился на 32%, до 70 млрд руб. Чистые процентные доходы банка после создания резервов, по оценке "Ъ", сократились в два раза и составили 4,6 млрд руб. Чистая прибыль банка снизилась на 40%, до 2,5 млрд руб.

Вместе с тем изменение стратегии не означает ухода с российского рынка, подчеркнул Михаил Поляков. Само же объявление, по его словам, лишь случайным образом совпало по времени с решением Danske Bank свернуть свою деятельность в Прибалтике и России (банк заявил об этом 19 февраля).

Danske Bank решил свернуть свою деятельность в Прибалтике и России на фоне обвинений в отмывании доходов через эстонский филиал. Правоохранительные органы Дании, Эстонии, США и Евросоюза проводят расследование в отношении банка. Банк заподозрили в проведении сомнительных операций после жалобы основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который позднее подал аналогичную жалобу на Nordea. Финансовая инспекция Финляндии завершила изучение этой жалобы и направила материалы в Центральную криминальную полицию, сообщило на прошлой неделе агентство Bloomberg.

Эксперты сходятся во мнении, что снижение процентной маржи не единственная и, возможно, не главная причина, по которой Нордеа-банк сворачивает работу в России. Этот банк может привлекать на западных рынках достаточно дешевое фондирование, указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Многие иностранные банки работают в РФ на достаточно низкой марже, поэтому вряд ли тут можно говорить, что низкая маржинальность является ключевым фактором для присутствия иностранных банков здесь»,— отмечает старший управляющий директор компании «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов.

Скорее всего, дело в комплексе причин, считает старший директор по финансовым институтам агентства Fitch Ratings Александр Данилов. К ним он относит возможное сокращение общих страновых лимитов на Россию, ограниченные перспективы развития из-за низкого экономического роста и высокой конкуренции со стороны госбанков за крупных заемщиков и за рублевое фондирование, фактор санкций. Одной из причин могли быть риски нарушения санкционного режима, соглашается Александр Проклов. По словам Вячеслава Путиловского, дополнительным поводом могут быть потенциальные риски, связанные с расследованием использования банка для отмывания денег.

Впрочем, даже в сжатом состоянии Нордеа-банк может работать в России сколь угодно долго, считает Александр Проклов. По его словам, в России много иностранных банков, которые «обслуживают небольшое число клиентов в полубутиковой форме и чувствуют себя неплохо». Михаил Поляков не исключает, что в случае изменений в российской экономике Нордеа-банк может вернуться к кредитованию российских заемщиков.

Виталий СОЛДАТСКИХ