27.02.2019 10:40 550

Собираемость налогов действительно растет, причем рекордными темпами. Это фиксирует статистика, это подтверждают и предприниматели. В прошлом году налоговики собрали для федерального бюджета на треть больше, чем в 2017-м, а для консолидированного — почти на 25% больше, чем годом ранее. Налоговая с каждым годом больше видит, а предприниматели начали охотнее платить.

Система администрирования налогов в России действительно очень хорошо развивается. Особенно в работе с НДС, говорит директор московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

директор московского офиса компании Tax Consulting UK

«Инновации заключались в том, что не налоговики бегали за кем-то и пытались что-то взыскать, а машина-робот определяла, где происходит «разрыв» в уплате налогов, и, соответственно, кружочком красным помечала, что надо проверить вот этих ребят. Поэтому инновации, в первую очередь у нас, возможно, одни из лучших в мире — это сбор и администрирование НДС. То есть мы понимаем, что сейчас от НДС уклониться практически нереально, и именно за счет этих инноваций».

Подтверждают это и опрошенные Business FM предприниматели — несколько владельцев небольших бизнесов из регионов, работающих в строительстве. Однако, по их словам, с другими налогами, в частности с налогом на прибыль, лазейки пока остаются. Но, по словам экспертов, с развитием аналогов ЕГАИС в разных сегментах бизнес будет вынужден становиться прозрачнее.

Работает на увеличение собираемости и другой подход — платить налоги становится проще. Патенты, Единый налог на вмененный доход, мобильные приложения для предпринимателей и так далее. В ФНС решили: пусть лучше платят понемногу, но все, чем платит только условный «Газпром», а остальные как хотят. И некоторые, действительно, сознательно начали «обеляться».

Хотя сама ФНС со своими рекордами по собираемости тоже далеко не всегда «белая и пушистая», говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Дмитрий Костальгин

партнер компании Taxadvisor

«Например можно доначислить сумму налога гораздо большую, чем налогоплательщик мог бы заплатить, и суд, который сейчас использует исключительно пробюджетный подход, такого подвоха не заметит, и формально можно отчитаться о том, что растет собираемость налога. Есть такие случаи тоже».

В приватных беседах с собственниками небольших бизнесов очень часто можно услышать: «Если бы я платил реально все налоги, что должен, я давно работал бы в минус». Спрятаться пока можно в сферах, где все еще работают с наличными. Рынки, продажа автомобилей, небольшие стройки, общепит. Ну и, конечно, услуги физлиц, так называемых самозанятых.

Впрочем, с этого года в качестве эксперимента в четырех регионах взялись и за них. Людям предложили выйти из тени в обмен на удобство оплаты налога и небольшие ставки. Самих же фотографов, нянечек и репетиторов гораздо больше волнуют новости о том, что банки стали пристальнее смотреть на переводы с карты на карту.

Иван МЕДВЕДЕВ

