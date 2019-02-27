27.02.2019 11:00 642

Уровень финансовой грамотности населения — один из важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние на экономическое развитие государства. Не случайно недавно прошедший в Сочи Российский инвестиционный форум открылся сессией "Финансовая грамотность как основа финансовой стабильности", на которой был обнародован рейтинг российских регионов по этому показателю.

Ранее оценка финансовой грамотности населения России проводилась по инициативе Минфина России Национальным агентством финансовых исследований в рамках комплексного анализа Организации экономического сотрудничества и развития, который касался финансовых знаний, финансового поведения и финансовых установок граждан 20 ведущих стран мира. Результаты исследования показали, что граждане России занимают в этом рейтинге среднее положение.

Финансовая грамотность самым прямым образом касается людей предпенсионного и пенсионного возрастов. На эту проблему особое внимание обратили в Москве, где с осени прошлого года реализуется программа повышения финансовой грамотности пенсионеров.

Получателями пенсий в Москве являются более 3,2 млн человек. Однако быстро меняющаяся финансово-экономическая жизнь не всегда понятна пенсионерам. Более того, порой появляются различного рода мошенники, которые пытаются обмануть и обобрать пожилых людей.

В Москве с прошлого года реализуется программа повышения финансовой грамотности пожилых граждан

В Москве на базе Территориальных центров социального обслуживания во всех административных округах было организовано 60 учебных площадок, на которых преподаватели Высшей школы экономики проводили занятия с пенсионерами. Участниками программы до конца прошлого года стали более 2500 человек, что значительно превысило запланированные показатели. В феврале начался второй этап реализации проекта, который продлится до конца апреля и, по прогнозу организаторов, привлечет еще больше участников.

Виктория ЕЛЬНИК

