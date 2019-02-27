27.02.2019 10:20 505

Плавали, знаем. Ипотека — это очень личное. Говорю вам как человек, переживший и досрочно погасивший ипотечный кредит, да еще и валютный. Успел до кризиса. Уф! Сейчас российское государство всерьез собирается ввести для попавших в тяжелую ситуацию «квартирных» заемщиков ипотечные каникулы. Только будет ли от этого прок?

Идея ипотечных каникул, которую Банк России начал продвигать в прошлом году, недавно получила высочайшее одобрение. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном обращении Федеральному собранию публично поддержал эту идею: «Сегодня многие граждане берут потребительские кредиты на различные нужды. Но в жизни может случиться все — и болезни, и потеря работы. Но в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Надо дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть и погасить позднее… Здесь надо подумать, как и человека поддержать, и финансовым организациям не навредить. Но это можно сделать».

Во «вред финансовым организациям» от ипотечных каникул я верю с трудом. Если их узаконят, едва ли этот способ «отсрочки приговора» будет применяться столь массово, что создаст сколько-нибудь заметные финансовые проблемы ипотечным банкам. Объем просрочки по ипотеке (окончательных данных за 2018 год еще нет) составляет порядка 65 млрд рублей. Для сравнения, общий объем ипотечных кредитов в России — свыше 6 трлн. Так что доля просрочки (пока) — чуть больше 1%.

Ипотечники традиционно самые надежные заемщики. Просто потому, что прекрасно понимают: их кредит взят на долгие годы и пока он не погашен — будет торчать костью в горле, мешать нормально жить и дышать полной грудью.

Но ведь смысл ипотечных каникул вовсе не в том, чтобы не навредить банкам, а в том, чтобы помочь людям. Только как это сделать? В начале февраля этого года Банк России устами руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты впервые озвучил свое понимание этой идеи: «Согласно нашему анализу, как правило, эта норма [ипотечные каникулы] не работает меньше шести месяцев, а на срок более 12 месяцев она, как правило, не нужна. Как раз шесть месяцев — это тот период, в который человек либо возвращается в платежный график, либо события развиваются таким образом, что каникулами или льготным периодом заемщику уже не поможешь».

Итак, Банк России хочет узаконить право заемщика раз в жизни полгода не платить ипотеку. Ну, хорошо, человек лишился работы или заболел и воспользовался этой индульгенцией. Но срок действия ипотечного кредита — 10, 15 или 25 лет. В истории России, в том числе постсоветской, никогда не было экономически одинаковых десяти лет. За это время «тяжелая жизненная ситуация» даже с кристально честным заемщиком может случиться не раз, и не два. Полгода не платишь, а что делать потом, если ситуация не улучшилась?

Опять же, эти полгода чисто психологически становятся «счетчиком», на который банк и закон поставят клиента. У тебя в голове невольно работает таймер с обратным отсчетом времени: сколько там остается до момента, когда опять надо будет платить за ипотеку. А денег все нет. А работа никак не находится. А второго шанса на отсрочку уже не будет…

Как ни крути, эта вполне благородная и милосердная по замыслу мера чем-то напоминает перекур в аду: сразу за долги не «сожгут», но и к «раю» в виде погашения кредита не приблизишься. К тому же наши банки быстро смекнут, что к чему, и зашьют ипотечные каникулы в повышенную ставку по кредиту — на всякий случай.

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. А реальная безработица, по разным замерам, минимум вдвое выше официальной. Вот почему государству и приходится придумывать ипотечные каникулы. Если в стране наконец начнут восстанавливаться и расти доходы людей, если у них будет стабильная работа и стабильная зарплата, позволяющая сводить концы с концами и расплачиваться по ипотечному кредиту (а его, в отличие от потребительских, обычно не берут с кондачка), глядишь, никакие ипотечные каникулы не понадобятся. Даже как идея.

Семен НОВОПРУДСКИЙ

