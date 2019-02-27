Рубль в минусе на фоне интервенций ЦБ и возвращения санкционной тематики

27.02.2019 11:30 476

Рубль в среду утром показывает снижение к доллару, и против играет покупка валюты Центробанком, ставшая заметной в отсутствие реальных продавцов валюты на рынке.

Свою роль может играть и возвращение санкционнoй тематики, пока в виде публикации here текста нового законопроекта, презентация которого в Конгрессе США 13 февраля спровоцировала локальную распродажу рубля и рублевых активов.

"Мы полагаем, что текущая форма законопроекта выглядит несколько мягче законопроекта DASKAA, опубликованной в июле 2018 года. Однако законопроект повышает внимание к расследованию вмешательства России в выборы, и в случае признание данного факта может ускорить процесс принятия санкций", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

По мнению аналитиков банка, в моменте нет поводов для нервозной реакции локальных активов и рубля в ответ на публикацию документа, и более того, трактовка опубликованных инициатив может вызвать небольшой оптимизм ввиду отсутствия новых более жестких мер.

К 10.50 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,80, и рубль теряет 10 копеек от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.50 МСК была вблизи отметки 74,88, и здесь рубль теряет 4 копейки.

Сглаживать негативную динамику способны точечные продажи экспортной выручки к уплате налога на прибыль в четверг, при этом, по оценке дилеров, предложение валюты корпорациями может увеличиваться в случае роста курса доллара к психологической отметке 66 рублей.

Влияние на котировки способны оказать и итоги размещения ОФЗ на двух сегодняшних аукционах.

Утром среды доходность практически у всех торгуемых на бирже российских рублевых госбумаг показывает небольшой рост.

На форексе доллар пытается расти с трехнедельных минимумов, достигнутых накануне против евро и корзины из 6 валют после того, как глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил корректировку денежно-кредитной политики в сторону смягчения, сделанную ФРС в январе.

Среди валют сырьевого и развивающегося сегментов с начала стала преобладать отрицательная динамика против американского доллара, но при этом котировки остаются в достаточно узких диапазонах.

Нефть марки Brent дорожает на полпроцента с начала дня, и сейчас баррель Brent оценивается в $65,55.

В фокусе внимания глобальных рынков — переговоры глав США и Северной Кореи, а также продолжение полугодового отчета ФРС перед американскими законодателями.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ