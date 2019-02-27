27.02.2019 15:30 571

Законопроект предусматривает санкции за связь с кибератаками, инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, а также меры против «олигархов», связанных с незаконной деятельностью «в интересах Владимира Путина» .

Конгресс США опубликовал текст законопроекта о санкциях против России. Новую версию законопроекта DASKA — Defending American Security from Kremlin Aggression Act («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») внесли сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер и демократы Боб Менендес, Джин Шахин и Бен Кардин. Первая версия документа была представлена законодателями в августе прошлого года, тогда же этот пакет санкций получил название «адского».

Основные положения законопроекта сенаторы обнародовали в середине февраля. Как и сообщалось ранее, в законопроекте перечислены меры против России по трем направлениям. Об этом говорится в шестой главе законопроекта. Основные причины возможного введения санкций — вмешательство России в выборы в демократических странах, киберугроза, а также действия России на Украине.

Какие санкции?

Во-первых, это ограничения на новые выпуски российского госдолга — эту идею обсуждали еще в прошлом году. Американским инвесторам хотят запретить иметь дело с новыми выпусками госдолга. В список таких бумаг войдут российские облигации, валютные свопы и прочие инструменты, выпущенные Банком России и Минфином. Если законопроект в итоге станет законом (а для этого он должен быть принят двумя палатами Конгресса и подписан Дональдом Трампом), то в течение двух месяцев после этого президент США должен принять меры о запрете инвестиций в новые государственные долговые инструменты (выпущенные спустя 90 дней после вступления законопроекта в силу).

Во-вторых, это ограничения в отношении любых финансовых учреждений, которые поддерживали вмешательство России в демократический процесс и выборы в других странах (дедлайн для президента США по введению этих мер — 90 дней после принятия закона).

В-третьих, сенаторы предлагают ввести новые ограничения против тех, кто инвестирует в российские СПГ-проекты за пределами России (президент США должен принять меры против них в течение 180 дней после принятия закона). Ограничения могут коснуться инвесторов, которые вкладывают в проект от $1 млн, а также тех проектов, стоимость которых в течение года вырастет до $5 млн. Также законопроект включает возможные ограничения против компаний и лиц, поддерживающих разработку нефтяных проектов уже на территории России.

Кроме того, законопроект учитывает санкции в отношении политиков, олигархов и других лиц или компаний, имеющих прямое или косвенное отношение к незаконной деятельности, инициированной президентом России Владимиром Путиным (дедлайн по введению этих мер для президента США — полгода после принятия закона). Также это санкции против компаний и лиц, поддерживающих или организовывающих преступную киберактивность России за рубежом.

По мнению опрошенных Forbes экспертов , обсуждаемые санкции вряд ли примут в полном объеме. В случае, если это все-таки произойдет, инвесторам стоит опасаться обвала на рынках.