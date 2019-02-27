27.02.2019 16:37 349

На реализацию задач, поставленных в президентском послании Федеральному собранию, в период с 2019 до 2024 года потребуется потратить свыше 900 млрд руб. Об этом сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы заложили в планы, на предстоящий год при уточнении бюджета заложим необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы», — заверил Силуанов.

Глава Минфина заявил, что кабмин намерен «максимально мобилизовать» имеющиеся в бюджете ресурсы на исполнение поставленных президентом задач, а к бюджетной дисциплине власти теперь будут относиться более жестко.

Ранее Силуанов оценивал расходы на реализацию предложенных Путиным в ходе послания Федеральному собранию мер социальной поддержки населения в 100-120 млрд руб. в год.

Основная часть послания президента в 2019 году была посвящена социальным темам, таким как здравоохранение, борьба с бедностью, рост пособий. Президент поставил задачи повысить пособие для семей с детьми-инвалидами, реконструировать более 60 аэропортов к 2025 году, закрыть несколько десятков свалок, среди прочего.

Евгений КАЛЮКОВ

При участии: Андрей ГАТИНСКИЙ

