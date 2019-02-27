27.02.2019 17:30 617

Миноритарий и член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов рассказал о требованиях миноритариев банка к инвестфонду Baring Vostok (владеет 52% банка) в международном арбитраже. «К сожалению, я не могу обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательств это прямо запрещает. Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в 1,5 раза больше претензий фонда к нам», — заявил Юсупов агентству ТАСС.

По словам источника Forbes, знакомого с иском к Baring, иск полтора года назад был подан в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, при этом пока он не оплачен. Истец — экс-владелец банка «Юниаструм» Артем Аветисян (крупнейший миноритарий «Восточного», владеет 32% банка). Аветисян не ответил на звонки корреспондента Forbes.

Накануне источник агентства заявил , что сумма исковых требований Baring Vostok в Лондонском международном арбитражном суде к Артему Аветисяну составляет 17 млрд рублей. Собеседник агентства, знакомый с материалами дела, отмечал, что судебные разбирательства «идут в английской инстанции уже не один год». Baring Vostok в суде пытается доказать, что Аветисян вывел из «Юниаструма» значительный объем средств перед объединением банков (случилось в 2016 году). Выступая в Басманном суде в середине февраля, Калви говорил, что «значительные суммы» выводились через фиктивные сделки — «они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное».

Информация о сумме требований Baring Vostok к Аветисяну в Лондонском арбитраже не соответствуют действительности, утверждает Юсупов.

Именно Юсупов, давний партнер Аветисяна и бывший миноритарий «Юниаструма», 7 февраля подал в ФСБ заявление, которое стало причиной ареста Майкла Калви и еще пяти человек: топ-менеджеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна, экс-предправления «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. По версии следствия, Калви в сговоре с Зюзиным и Дельпалем ввели в заблуждение Юсупова и смогли списать задолженность ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей, передав банку 59,9% люксембургской IFTG (справедливая цена пакета, как утверждает Юсупов, составляла 600 000 рублей). Калви (и Baring) считает, что причиной преследования стал конфликт акционеров «Восточного». Аветисян, по мнению Калви, хочет «создать себе переговорную позицию для нашего отказа от требований в Лондонском суде» и опасается размывания своей доли в «Восточном» в результате докапитализации банка.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Георгий ПЕРЕМИТИН, Forbes Contributor

