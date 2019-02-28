28.02.2019 08:30 406

Основные новости с этого конгресса всегда касаются новых гаджетов и удивительных девайсов: гнущихся смартфонов, умных часов или зубных щеток, но MWC все-таки не про это. Недаром стенды и павильоны с гаджетами занимают менее четверти всей экспозиционной площади конгресса. Здесь ведущие вендоры прогнозируют развитие технологий на годы вперед: как будет создаваться инфраструктура для 5G-сетей, когда мы полностью перейдем на безналичную оплату, в каких отраслях Интернет вещей (IoT) позволит увеличить производительность труда в разы, а где искусственный интеллект сможет полностью заменить человека. Последние несколько лет главной темой MWC остается развитие сетей 5G .

Первые коммерческие и пилотные сети пятого поколения заработали в прошлом году в США, Южной Корее, Японии и Китае. В этом году коммерческие сети 5G появятся еще в 16 странах, в том числе в России. Ожидается, что операторы мобильной связи в мире в 2019 году инвестируют в расширение и модернизацию сетей около 160 миллиардов долларов.

Европа и Россия в отстающих. "В Европе, как и в России, развертываются тестовые зоны, адаптируются кейсы под 5G, — говорит аналитик Максим Савватин. — Основная проблема ЕС и России — недостаток частот, хотя в Европе она решается проще, уже состоялись первые аукционы в Великобритании, на очереди Италия и Испания".

В России частотная проблема остается наиболее острой по сравнению с другими странами. Именно нерешенные регуляторные и инфраструктурные вопросы являются ключевым барьером для дальнейшего внедрения 5G.

Пока наиболее активны в этом плане сами операторы.

Первые сети пятого поколения в прошлом году заработали в США, Южной Корее, Японии и Китае, в этом году они появятся еще в 16 странах, включая Россию

В Барселоне Tele2 и Huawei заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в развитии 5G-ориентированной транспортной и опорной сети. Они планируют исследовать возможности внедрения 5G на сети Tele2, что позволит оператору подготовиться к коммерческому запуску нового стандарта. Huawei уже развернула ряд сетей 5G в разных странах в тестовом режиме, а начало коммерческого использования технологии намечено на 2019 год.

МТС и Ericsson в Барселоне также подписали соглашение по запуску с 2019 года в России первых фрагментов сетей мобильной связи 5G и дальнейшему развитию технологических решений 5G на действующей инфраструктуре МТС. Соглашение предполагает в 2020 году развертывание в ряде регионов России сетей 5G для расширенного широкополосного доступа (eMBB), в 2021-2022 годах — частных сетей LTE в промышленном секторе для внедрения технологий "умного производства" и создание тестовых зон для беспилотного автотранспорта.

Если еще пару лет назад 5G прогнозировали в основном промышленное применение, то уже представленные вендорами на конгрессе в Барселоне смартфоны с поддержкой 5G ярко демонстрируют, как изменится жизнь простых потребителей. "5G предоставляет мобильным операторам и поставщикам услуг связи уникальную возможность, — считает Пэт Гелсингер, гендиректор VMware. — Мы ожидаем увидеть гораздо более впечатляющий спектр приложений в сети 5G и считаем, что безопасность станет более важной в мире 5G".

Особо Гелсингер отметил роль внутренней безопасности в сети. Речь о машинном обучении для мониторинга приложений и поведения пользователей. "Вы не добавляете эти вещи, они уже встроены по умолчанию, — объясняет он. — Мы считаем, что это модель, которой необходимо следовать для обеспечения безопасности в будущем. Мы должны встроить еe в саму инфраструктуру 5G".

Обеспокоенность вопросами безопасности сетей 5G выразила и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль, которая отметила, что ее организация надеется решить этот вопрос уже в ближайшем будущем.

Примечательно, что сети 4G тоже продолжают развиваться. Ожидается, что к 2025 году их доля в мире вырастет с 43 до 60 процентов.

Елена БЕРЕЗИНА (Барселона)

