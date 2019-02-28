28.02.2019 08:40 359

Электронные платежные сервисы «Яндекс.Деньги» и WebMoney интересуются подключением к системе быстрых платежей (СБП) Центробанка, рассказали там «Известиям». При этом кошелек «МТС Деньги» присоединится к платформе уже в третьем квартале 2019 года. В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердили наличие интереса к СБП со стороны электронных кошельков, а также сообщили, что некоторые из них уже подали заявки на подключение. Система ЦБ, позволяющая перечислять средства по номеру телефона, начинает работу 28 февраля. Эксперты рассчитывают, что взаимодействие сервисов будет выгодным для пользователей — благодаря этому уменьшится размер комиссий, которые банки взимают с клиентов за пополнение электронных кошельков.

Кошельки хотят в систему

Крупные электронные платежные сервисы (электронные кошельки) «Яндекс.Деньги» и WebMoney проявили интерес к подключению к СБП, сообщили «Известиям» в обеих компаниях. А сервис «МТС Деньги» уже готов к нему подключиться в третьем квартале 2019-го, рассказали там. В «Яндекс.Деньгах» заявили, что оценивают такую возможность. Директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе отметил, что компания готова рассмотреть вопрос о присоединении к СБП, когда проект выйдет за рамки тестового. Примечательно, что сервис WebMoney на днях присоединился к системе моментальных денежных переводов по номеру телефона Сбербанка.

В НСПК, которая является операционным платежным и клиринговым центром СБП, «Известиям» подтвердили, что со стороны электронных платежных сервисов есть интерес к платформе, и некоторые уже подали заявки на подключение к ней. Какие именно электронные кошельки уже готовы присоединиться к системе ЦБ, в НСПК не уточнили. В Банке России также не ответили на вопрос «Известий» о том, рассматривает ли регулятор возможность подключения таких сервисов к системе. В компании QIWI, предоставляющей сервис «QIWI Кошелек», не ответили на вопрос «Известий» о планах по подключению к СБП.

Если к Системе быстрых платежей присоединятся электронные кошельки, то люди смогут оперативно пополнять их с банковских счетов и карт, отметил председатель правления банка «Русский стандарт» Александр Самохвалов. Впрочем, он указал, что доля расчетов через такие сервисы значительно ниже, чем объем P2P-переводов банков, поэтому уровень конкуренции между кредитными организациями и платежными системами останется прежним. Однако подключение кошельков к СБП сделает оборот безналичных денег более удобным и комфортным для клиентов.

В чем выгода

Доля интернет-платформ для хранения средств и расплаты ими на российском рынке относительно невелика, указал глава ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По примерной оценке экспертов, объем платежей через такие каналы может составлять сотни миллиардов рублей в год. Это не самая большая, но вполне заметная сумма, добавил эксперт. Всего за 10 месяцев 2018-го, по данным ЦБ, россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Статистики за весь год еще нет.

В России электронные кошельки давно сотрудничают с банками, отметил Виктор Достов. По его мнению, их подключение к СБП поможет взаимодействовать еще более эффективно. Для клиента такое сотрудничество сервисов будет выгодным: в первый год работы СБП регулятор не станет брать комиссию с банков за ее использование, в дальнейшем плата появится, но она будет ниже, чем в среднем по рынку. Отразится это и на комиссиях за пополнение электронных кошельков. Эксперт считает, они будут снижаться. Сейчас размер платы варьируется от 0% до 4%.

Впрочем, некоторые банки рассматривают возможность введения комиссии за переводы в СБП с 1 июня, писали ранее «Известия». Это Росбанк, Промсвязьбанк и банк «Ак Барс».

Согласно данным исследовательской компании Mediascore, в 2018 году вторым по популярности платежным сервисом после «Сбербанк Онлайн» были «Яндекс.Деньги». За ними — WebMoney, PayPal и QIWI, они опережали «ВТБ Онлайн», «Альфа-Клик» и «Русский стандарт». Россияне оплачивают электронными деньгами заказы в интернет-магазинах, мобильную связь, осуществляют денежные переводы, покупают музыку, книги, пополняют балансы в соцсетях, платят за ЖКУ, пополняют свои счета в онлайн-играх и так далее. Количество пользователей электронных денег растет: если в 2017 году их было 57,8%, то в 2018-м эта аудитория выросла до 72%. Доля граждан, предпочитающих оплачивать товары и услуги с помощью интернет-банкинга или картами онлайн, выше, но ненамного: 80,1% и 79,2% соответственно. Наиболее популярны электронные кошельки у граждан 25–34 лет.

В компании «Яндекс.Деньги» «Известиям» сообщили, что на сегодняшний день в сервисе зарегистрировано 38,5 млн электронных кошельков, в среднем ежедневно в системе появляется 8 тыс. новых пользователей.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ