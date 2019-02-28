28.02.2019 08:50 408

До конца ноября в России планируют запустить в опытную эксплуатацию инфраструктуру цифрового профиля российского гражданина. Она будет аккумулировать в себе информацию о паспортных данных, свидетельстве о рождении, ИИН, водительских правах, месте проживания, работы, собственности.

Подготовка к проекту начнется с 1 мая 2019 года. Именно в это время должен стартовать эксперимент по повышению качества и связанности данных, содержащихся на государственных информационных ресурсах. А завершится работа 31 марта 2020 года. Такие даты прописаны в проект постановления, которые разработало минкомсвязи. Документ опубликован для обсуждения на сайте проектов нормативных правовых актов.

Цифровой профиль и цифровая аналитическая платформа станут одними из основных компонентов национальной системы управления данными. В рамках эксперимента планируется повысить эффективность обмена сведениями в электронной форме между физическими лицами, банками, государственными органами, в том числе при оказании гражданам банковских услуг.

Кроме ЦБ и "Ростелекома", как единственного оператора портала госуслуг, в проекте могут принять участие крупные кредитные организации. Как отмечается в проекте постановления Сбербанку России, Банку ВТБ, Тинькофф Банку, Росбанку, Акционерному коммерческому банку содействия коммерции и бизнесу, Совкомбанку, Промсвязьбанку, Газпромбанку по согласованию с Банком России рекомендовано принять участие в эксперименте.

И обеспечить взаимодействие информационных систем, используемых банками, с единой системой идентификации и аутентификации. Именно кредитные организации сейчас вкладывают средства в системы идентификации не только на основе паспортных данных, но и биометрии.

В рамках эксперимента планируется создать единую систему идентификации и аутентификации, которая обеспечит доступ к сведениям о гражданах в базах государственных органов, включая платформу. В ней планируется открыть сервис, который позволит гражданину управлять своим согласием на обработку персональных данных в рамках цифрового профиля.

В рамках Национальной системы управления данными (НСУД) предполагается создание взаимоувязанных механизмов обработки данных в государственных и муниципальных информационных системах, установление единства форматов и атрибутов данных и применение единых требований к управлению данными. Речь идет не только об их актуальности и систематизации, но и о технических требованиях по кодированию, качеству и безопасности данных.

В минкомсвязи предполагают, что это потребует разработки нормативных правовых актов, а не только создания самой инфраструктуры системы.

Для того чтобы минимизировать риски внедрения и дальнейшего функционирования Национальной системы управления данными и для изучения потенциальных ее возможностей по обеспечению качества и связанности данных проект постановления предлагает сначала провести эксперимент, определить механизмы управления данными. Выводы по итогам эксперимента планируется сделать через месяц после его завершения. Займется подведением итогов Аналитический центр при правительстве.

Когда именно заработает система в полной мере, говорить рано, так как сейчас пока недостаточный уровень доступности, качества и актуальности государственных данных, необходимых для полного перехода на цифровой профиль. Отсутствует инфраструктура, которая может обеспечить унифицированный, безопасный, быстрый и удобный обмен данными между всеми участниками.

Нет пока стандартов и решений в сфере информационной безопасности, в том числе криптографии для обеспечения безопасного обмена данными между государственными органами и коммерческими компаниями, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

И, кроме того, пока высок уровень операционных расходов, связанных с обработкой бумажных документов. Также необходимы личное присутствие гражданина, проверка и подтверждение предоставленных личных данных.

Инфраструктура цифрового профиля как раз создаст возможность контролировать свои данные, а юридическим лицам даст возможность автоматически получать данные о гражданах (с их согласия) через "единое окно", в том числе и банками. Это повысит эффективность бизнес-процессов, сократит издержки, связанные с бумажным документооборотом, а также повысит качество оказания государственных услуг гражданам.

Татьяна ШАДРИНА