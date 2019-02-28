28.02.2019 09:10 373

Минфин смог более чем вдвое увеличить продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) в феврале по сравнению с январем. Однако сохранить хорошие темпы и выполнить план по заимствованиям на первый квартал у минфина, скорее всего, не выйдет.

Последние два недельных аукциона месяца по ОФЗ, прошедшие в среду, 27 февраля, выдались для министерства на редкость удачными. По их итогам минфин смог продать облигаций почти на 57,6 миллиарда рублей, это рекорд размещений с 2014 года.

На первом аукционе минфин предлагал инвесторам выпуск ОФЗ с погашением 28 февраля 2024 года. Спрос на него превысил 46,7 миллиарда рублей, разместить удалось бумаг на 35,106 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,23 процента годовых.

На втором аукционе размещался выпуск с погашением 23 мая 2029 года. Минфин продал из него бумаг на 22,493 миллиарда рублей при спросе инвесторов свыше 29 миллиардов. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,45 процента годовых.

В целом ситуация для размещения была достаточно благоприятной, в первой половине дня сохранялся спрос на активы развивающихся рынков, рубль немного укрепился к уровням закрытия вторника, говорит старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Однако причин для резкого аппетита инвесторов к ОФЗ по сравнению с предыдущей неделей (когда удалось разместить бумаг почти на 33 миллиарда рублей) не видно, отмечает аналитик. Возможно, что такой рост спроса отчасти был связан с тем, что инвесторы решили приобрести ОФЗ в условиях неопределенности и ожиданий, что новые потенциальные санкции США не будут распространяться на уже размещенный госдолг, предполагает Голбан.

Интерес иностранных инвесторов к российскому госдолгу повысился в начале года

В самом минфине успех последних аукционов связывают с благоприятной рыночной конъюнктурой и гибкостью нового механизма размещения, следует из комментария, распространенного пресс-службой ведомства. Так, с середины февраля министерство отказалось от практики установки лимитов предложения на аукционах по ОФЗ, что позволяет удовлетворить спрос инвесторов без оглядки на ограничения.

На всех недельных аукционах в феврале минфин разместил ОФЗ на 167,472 миллиарда рублей. За январь ведомство продало госдолга на 74 миллиарда рублей. При этом план минфина по заимствованиям на первый квартал составляет 450 миллиардов рублей. Таким образом, в марте в неделю надо размещать порядка 51 миллиарда рублей, говорит Голбан. Пока существенных факторов сохранения таких высоких объемов размещения нет, считает он. Окончательные условия новых санкций США все еще неизвестны, значительного улучшения на глобальных рынках также не видно — нефть и рубль относительно стабильны, подчеркивает Голбан.

В середине февраля первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов отмечал рост интереса иностранных инвесторов к российскому госдолгу. По обновленным данным Банка России, к 1 февраля доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ выросла с декабрьских 24,4 процента до 25 процентов. Иностранным инвесторам принадлежало российского госдолга на 1,844 триллиона рублей при объеме рынка 7,374 триллиона рублей, следует из данных ЦБ.

Роман МАРКЕЛОВ

