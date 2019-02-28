28.02.2019 09:30 370

Реализация задач, обозначенных в ежегодном Послании президента, потребует свыше 900 млрд рублей. В среду профильные вице-премьеры рассказали Владимиру Путину, как будут выполняться поручения президента и что конкретно изменится в жизни россиян: врачей, учителей, пенсионеров, молодых и многодетных семей.

Совещание с членами правительства российский президент сразу начал с решения конкретных проблем. Он обратил внимание, что из-за НДФЛ до врачей и учителей, получающих разовые "подъемные" по программе "Земский доктор" и "Земский учитель", доходят урезанные выплаты. Так, земский доктор получает не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч. "Зачем мы это делаем? Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога", — поставил задачу президент. В ответ первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что необходимо освободить эти выплаты от НДФЛ. "С тем, чтобы люди чистыми получали эти суммы", — пояснил он.

В свою очередь вице-премьер правительства Татьяна Голикова рассказала, что программы "Земский врач" и "Земский учитель" помогут привлечь порядка 20 тысяч специалистов для работы в сельской местности. Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент предложил снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", чтобы специалисты и старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи — 1 млн рублей, фельдшеры — 500 тыс. рублей. Кроме того, Путин предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в села и малые города.

Одной из центральных тем обсуждения стало поручение Владимира Путин об индексации пенсий российским пенсионерам. Напомним, в своем ежегодном Послании он поставил задачу, чтобы индексация проводилась сверх уровня прожиточного минимума. Кроме того, Путин отдельно тогда подчеркнул, что выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что законопроект о соцдоплатах к пенсии уже прошел процедуру согласования. В ближайшее время правительство рассмотрит его на своем заседании и внесет в парламент. По ее словам, на эти цели в 2019 году вместе со средствами бюджетов регионов предполагается направить 18,8 миллиарда рублей. Она также уточнила, что перерасчет социальных доплат к пенсиям коснется 12% неработающих пенсионеров.

Необходимо освободить от НДФЛ "подъемные" выплаты участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель"

"Предлагается сейчас изменить существующую систему: устанавливать сначала социальные доплаты до нового прожиточного минимума пенсионера, который установлен в соответствующем регионе страны. Затем осуществлять индексацию пенсий и единовременные денежные выплаты", — пояснила вице-премьер. В итоге, по ее словам, "материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году".

Владимир Путин, в свою очередь, напомнил о необходимости подготовить методики исчисления прожиточного минимума пенсионера в регионах. "Потому что там полная чересполосица — у кого-то густо, у кого-то пусто", — обратил внимание президент. В ответ Голикова сказала, что в рамках подготовки законопроекта ситуация в правительстве уже была проанализирована. "У нас пока нет данных за 2018 год, но мы проанализировали данные за 2017 год. Ниже того прожиточного минимума, который должен был быть установлен, прожиточный минимум установлен в 14 регионах страны. Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации", — рассказала вице-премьер. По ее словам, правительство уже готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.

Демографический блок вопросов и меры стимулирования рождаемости, которому было выделено в Послании важное место, также подробно обсуждался в рамках совещания. Так, Голикова рассказала, что расходы федерального бюджета на увеличение охвата единовременными пособиями семей при рождении первого или второго ребенка в 2020 году составят 16,5 млрд рублей. Всего новые меры соцподдержки родителей распространятся на 770 тыс. семей. Напомним, что ранее Путин предложил с 1 января 2020 года выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. По словам Голиковой, такая мера будет стимулировать к рождаемости экономически активные семьи. Вице-премьер привела данные статистики, по которым в 2017 году рождение первых детей в возрасте до 25 лет снизилось до 45% от числа всех родившихся. Хотя в 2000-х годах этот показатель составлял 60% . По мнению Голиковой, это связано в том числе с тем, что родители стараются получать образование и хорошую работу. "Мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, изменит демографическое поведение семьи", — отметила вице-премьер.

Голикова также сообщила, что согласован с исполнительной властью и внесен в правительство проект указа, предусматривающий с 1 июля 2019 года увеличение ежемесячной выплаты родителю, усыновителю или опекуну-попечителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом или инвалидом 1-й группы с детства с 5,5 до 10 тысяч рублей. По ее словам, это повышение затронет около 465 тысяч россиян. "Предполагается, что на эту цель дополнительно нужно будет направить 13,5 млрд рублей", — добавила она.

Отдельно правительство будет концентрировать усилия для изменения демографической ситуации на селе. По словам Голиковой, основной вклад в показатель смертности носит именно смертность на селе. "Доступность медицинской помощи — если сегодня в городе медицинская инфраструктура создана и есть возможность выбора, то в сельской местности, к сожалению, не было полного покрытия доступными медицинскими организациями. В этой связи мы планируем уже к концу 2020 года в рамках национального проекта создание такой инфраструктуры", — заявила вице-премьер.

Будут расширены и возможности диспансеризации. По словам Голиковой, каждый человек сможет пройти диспансеризацию или профилактические осмотры в поликлиниках в удобное для него время: по вечерам или в субботу. "Соответствующие поправки в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи будут внесены в ближайшее время", — сообщила она.

Обеспечение доступным жильем — один из важных факторов в поддержке молодых семей, на который в своем Послании обращал внимание Владимир Путин. На совещании Антон Силуанов заявил, что законопроект о распространении льготной процентной ставки на весь период кредитования для семей с детьми в России уже в ближайшее время будет внесен в Госдуму. "Подготовлены корректировки программы ипотечного кредитования семей, в которых рождаются вторые и последующие дети, в части распространения на весь период кредита льготной процентной ставки", — сказал он. По словам первого вице-премьера, дополнительно в законопроект предлагается ввести особые условия для этой льготы на Дальнем Востоке — уменьшить ставку на 1 п.п. Силуанов также напомнил, что Путин дал поручение о выплате 450 тыс. рублей для семей, взявших кредит, и где родился третий и последующий ребенок. "Это произойдет уже с 1 января текущего года. И такой возможностью до 2024 года по оценкам воспользуется около 200 тысяч семей", — сказал он.

Правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроекты о доступности ипотеки

Кроме того, Силуанов рассказал, что семьям с детьми, которые не имеют собственного жилья, предлагается предоставить право направлять средства господдержки на новое индивидуальное жилищное строительство. "Почему сейчас банки не особо заинтересованы в кредитовании ипотечных программ по индивидуальному жилищному строительству? Нет залогов. Как раз вот эта сумма: 450 тысяч (материнский капитал. — Прим. "РГ") плюс 450 тысяч рублей (компенсация по ипотеке. — Прим. "РГ") — 900 тысяч рублей — по сути является хорошим залогом для банков, чтобы могли предоставляться кредитные ресурсы на строительство новых домов", — сказал Силуанов. "Пускай землю отдают", — отреагировал, в свою очередь, Владимир Путин. Вице-премьер согласился с таким замечанием. "Поэтому вместе с землей это хорошее обеспечение для получения кредита", — отметил Силуанов.

В целом, по словам Силуанова, на выполнение поручений, поставленных в Послании президента РФ Федеральному Собранию, потребуется более 900 млрд рублей до 2024 года. Он также добавил, что в планы на предстоящие годы при уточнении бюджета заложены необходимые ресурсы. "При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы", — заявил он. В настоящее время по этим вопросам ведется совместная работа с депутатами Госдумы и сенаторами. "При подготовке предложений будем более жестко относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине для того, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в указе и в Послании", — подчеркнул глава минфина.

В заключение открытой части совещания Владимир Путин подчеркнул, что членам правительства через год будет дана персональная оценка за реализацию нацпроектов и Послания Федеральному Cобранию. Он предложил уже в начале будущего года проанализировать проделанную работу на этом направлении.

"У нас, можно считать, выстроен график работы и контроля работы по реализации нацпроектов. Но сейчас мы говорим о Послании этого года, где некоторые вещи выходят за рамки нацпроектов", — сказал президент. "Я буду внимательно смотреть, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, посмотрим, что сделано и что не сделано. Я очень рассчитываю на то, что мы будем с вами работать очень напряженно", — подчеркнул Путин.

Айсель ГЕРЕЙХАНОВА

