28.02.2019 10:10 545

Новые механизмы переселения из аварийного жилья предложило министерство строительства и ЖКХ. Среди них ипотека с субсидированной ставкой. Ее размер будет не выше 6 процентов.

"Что касается субсидирования ипотеки, мы будем ориентироваться на процентную ставку 5-6 процентов. Иначе смысла нет, люди ее просто не потянут", — сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Будут и другие механизмы, не представленные в программе ранее. "Министерство строительства вместе с фондом готовит новые предложения, где будет арендное жилье и социальный наем — новые механизмы", — рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Также планируется ввести ограничения на использование земельных участков под аварийными домами. На них можно будет организовать общественные пространства или построить жилой дом, а вот использовать их для коммерческих целей запретят. Это сделано для того, чтобы дома не сносились только ради коммерческой выгоды.

Закончить разработку новых механизмов расселения жилья планируется к 20 июля. Владимир Якушев отметил, что среди предложений нет новых решений, все они уже опробованы регионами и теперь лучшие практики могут использоваться по всей стране.

Более 3 тысяч человек так и остались без нового жилья при реализации предыдущей программы расселения аварийного фонда

С 2019-го по 2025 год планируется расселить более 12 миллионов кв. метров. На эти цели будет выделено 450 миллиардов рублей. При этом большую часть финансирования возьмет на себя федеральный бюджет.

В основном в программу расселения попадают дома высотностью до 2 этажей, они составляют 90 процентов объема сносимых домов. Остальное — дома от 3 до 5 этажей. Преимущественно дома под снос имеют "возраст" более 50 лет. При этом зданий этажностью выше 5 этажей в программе нет совсем.

При реализации предыдущей программы были выявлены серьезные нарушения, два абсолютно одинаковых дома рядом могли иметь разный статус. Один дом входил в программу и шел под снос, а в другом оставались жить люди. Так регионы пытались снизить объем расселяемой площади. Для того чтобы устранить такие нарушения, будут уточнены критерии аварийного жилья, а их соблюдение будут контролировать.

В этот раз программа сокращения непригодного для проживания жилищного фонда предусматривает не только расселение аварийного жилья, но и сокращение объема ветхого. Минстрой планирует к лету разработать и принять критерии признания жилья ветхим. "Необходимо делать градацию между аварийным и ветхим жильем, на данный момент статистика такой учет ведет, но к методике есть вопросы", — сообщил Владимир Якушев. Он отметил, что встречался с руководителем Росстата и они договорились об уточнении методик. "В течение 2019 года планируем навести порядок, если мы разведем эти две категории, то мы должны четко понимать, сколько аварийного фонда и сколько ветхого", — сказал министр.

Предыдущая программа расселения аварийного жилья завершилась в 2018 году. Однако более 3 тысяч человек так и остались без нового жилья, сообщил Сергей Степашин. Так и не завершили программу такие регионы, как Карелия, Забайкальский и Приморские края, Иркутская, Московская и Кировская области. Также есть ряд регионов, в которых есть претензии к качеству строительства.

Ирина ЖАНДАРОВА

