28.02.2019 10:20 486

Запуск мгновенных денежных переводов по номеру телефона в рамках Системы быстрых платежей (СБП) с 28 февраля для всех своих интернет-клиентов подтвердили только 4 из 12 участников системы. Это Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Росбанк отметил, что пользователям мобильного банка надо будет обновить приложение.

ВТБ и РНКО «Платежный центр» (обслуживает карты «Кукуруза», «Билайн» и другие) не ответили на вопрос РБК, будет ли обеспечен доступ к услуге для всех клиентов. Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк, Газпромбанк и Ак Барс сообщили, что подключение к системе будет проходить поэтапно. В Газпромбанке добавили, что система быстрых платежей заработает 28 февраля для приема переводов.

Ранее ЦБ заявлял о том, что система запустится полноценно 28 февраля после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп. Однако, в среду, 27 февраля, ЦБ заявил, что некоторые банки будут подключать своих клиентов к системе не сразу. «С 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой», — сообщили в пресс-службе регулятора.

С помощью системы клиенты банков смогут проводить переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам, например, по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Переводы можно делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

С 28 февраля банк начнет развертывать систему переводов по схеме поэтапного подключения клиентов, сообщили в Альфа-банке. Клиенты Райффайзенбанка с четверга в рамках СБП смогут только получать денежные средства от других отправителей, исходящие переводы для них станут доступны позднее. Такая же модель запуска у АК Барс банка. Совкомбанк также будет поэтапно запускать систему: «платежи в системе с 28 февраля будут доступны всем клиентам, у которых установлена система ДБО «ЧатБанк», в дальнейшем банк планирует подключить к СБП пользователей карты рассрочки «Халва». Для клиентов Киви Банка 28 февраля станет доступной только услуга пополнения карты «Совесть». В дальнейшем банк планирует масштабировать использование Системы быстрых платежей для других продуктов группы — «QIWI Кошелька» и Рокетбанка, где уже будут доступны переводы и получение средств на/со счетов других банков.

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, заработала 28 января на ограниченный круг клиентов для того, чтобы банки могли адаптировать свои внутренние операционные процессы к работе в СБП.

«Первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию», — отметили в ЦБ.

В будущем к СБП выразили готовность присоединиться еще 40 банков. Сам ЦБ в первый год работы системы установил нулевые комиссии для банков, а с начала 2020 года комиссии будут установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода. 600 тыс. руб. — максимальная сумма одной операции.

Конкурент Сбербанку

Система ЦБ должна стать конкурентом Сбербанку, который является крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы). По данным самого банка, клиенты его сервиса (около 40 млн человек) за I полугодие совершили 1,4 млрд переводов на 7,9 трлн руб. Клиенты Сбербанка внутри одного региона переводят деньги друг другу бесплатно, за переводы в другой регион банк взимает комиссию. После того как ЦБ приступил к созданию своей Системы быстрых платежей, Сбербанк начал допускать к своей системе переводов по номеру телефона другие банки (в 2018 году к ней присоединились Тинькофф банк и Совкомбанк).

Теперь ЦБ добивается, чтобы Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который делает требование участвовать в СБП обязательным для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, не назвав конкретные банки.

Самому банку идея обязательного подключения к СБП и ее создание не нравится. «Я уже много раз говорил, что нам интересно поддержание конкурентных условий, нам никто не подарил эту систему, мы, собственно, изобрели ее и первыми внедрили. Мне не кажется оптимальной такая искусственная квазиконкуренция с помощью регулятора, но мы готовы к любому варианту», — говорил глава Сбербанка Герман Греф.

Как будет устроен перевод денег в СБП

Cпособ перевода в каждом банке, подключившемся к СБП, будет отличаться в зависимости от функционала мобильного приложения и интернет-банка. Но в целом перевод строится по одной технологии.

Чтобы осуществить денежный перевод в СБП, клиенты банков должны зайти в интернет-банк или мобильное приложение и выбрать переводы по номеру телефона в другой банк. Нужно ввести номер мобильного телефона получателя или выбрать его из адресной книги. Если получатель средств выбрал по умолчанию банк, на счет которого будут поступать средства по СБП, то этот банк появится в системе автоматически. Если банк не выбран, то отправитель должен найти нужную кредитную организацию в отображенном списке банков-участников-СБП. Отправитель вводит сумму платежа и выбирает свой счет для списания этой суммы. Система осуществляет поиск клиента-получателя в выбранном банке, проверяет готовность принять платеж (наличие счета, наличие согласия получателя и ограничений, не позволяющих осуществить платеж). Если получатель найден, банк направляет отправителю одноразовый пароль в виде SMS-сообщения или PUSH-уведомления, а отправитель подтверждает свое распоряжение на совершение платежа вводом пароля.

Тарифные планы банков-участников СБП

Первое время переводы в системе будут бесплатными, продержать нулевой тариф для клиентов минимум до лета обещают шесть банков из десяти, а также платежные операторы Киви Банк и РНКО «Платежный центр». Действующие сейчас комиссии за переводы между счетами разных банков достигают 1–1,6% от суммы перевода, но при небольших суммах процент может быть гораздо выше.

Для клиентов Промсвязьбанка, Росбанка и Ак Барс банка денежные переводы в рамках СБП будут бесплатными до 1 июня 2019 года. В Альфа-Банке нулевые тарифы пока установлены на неопределенный срок, он в любом случае продлится до лета 2019 года, сказали в банке. В Райффайзенбанке переводы точно будут бесплатными до 1 мая. По словам зампредседателя Совкомбанка Алексея Панферова, нулевой тариф будет действовать как минимум в первые месяцы работы системы. СКБ-Банк, вероятнее всего, сохранит нулевые тарифы до конца 2019 года. ВТБ и Тинькофф Банк пока не определили срок действия льготного периода.

Пополнение карты «Совесть» для клиентов Киви Банка будет бесплатным без ограниченного срока действия. Денежные переводы для держателей карт «Кукуруза», «Билайн» и других карт, операторами которых является РНКО «Платежный центр», будут бесплатными примерно в течение полугода, но пока финального решения не принято. В Газпромбанке на момент публикации материала на запрос РБК не ответили.

Тарифы, которые будут действовать после льготного периода, в большинстве банков пока обсуждаются. ВТБ их уже утвердил, однако детали тарифной политики обещает озвучить позднее. В Росбанке отметили, что решение о необходимости введения комиссий за переводы и об их размере будет принято по итогам первых трех месяцев работы системы. «Говорить о тарифах после 1 июня пока преждевременно. Все будет зависеть от рыночной ситуации и клиентских откликов», — отметила начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк. СКБ-Банк установит и обнародует тарифы 28 февраля.

Евгения ЧЕРНЫШОВА