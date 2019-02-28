28.02.2019 10:30 845

Подпавший под санацию Московский индустриальный банк (Минбанк) стал в январе самым убыточным среди российских банков. После решения ЦБ взять банк под свою опеку клиенты забрали из него около 23 млрд руб. Регулятор для поддержания ликвидности кредитной организации предоставил ей депозит на сопоставимую сумму. Отток средств может быть связан с иррациональным поведением клиентов и действиями конкурентов, но не исключено, что часть средств банка забрали связанные с ним лица.

Российский банковский сектор заработал за январь 264,4 млрд руб., следует из опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций, проанализированной "Ъ". Прибыльными были 358 банков, убыточными — 109. Самыми убыточными в январе стали Минбанк (–10,7 млрд руб.), банки «Дом.рф» (–3 млрд руб.) и «Зенит» (–1,2 млрд руб.). Первый находится в процессе санации силами ЦБ с 22 января (см. "Ъ" от 23 января ).

Убыток банка связан, прежде всего, с формированием резервов по ссудам, считают эксперты. Так, по оценке управляющего директора по методологии создающегося рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, лишь по кредитам негосударственным коммерческим организациям банк за январь доформировал резервы почти на 10 млрд руб.

Впрочем, резервами проблемы Минбанка не заканчиваются. Из отчетности видно, что в январе в Минбанке произошел мощный отток клиентских средств. Физлица забрали из кредитной организации 14,1 млрд руб., в том числе 10,6 млрд руб. со вкладов. Юрлица вывели еще 10,9 млрд руб., включая 4,2 млрд руб. с депозитов. Всего клиенты забрали свыше 25 млрд руб., а портфель клиентских средств сократился на 10%. Сразу после объявления о санации Минбанка зампред ЦБ Василий Поздышев сообщал, что в первой половине января отток средств из Минбанка составлял около 2 млрд руб., но из-за начала процедуры финансового оздоровления клиенты могут забрать еще 10–15 млрд руб. Таким образом, представитель ЦБ в своих прогнозах ошибся на 8–13 млрд руб.

Впрочем, общий объем привлеченных банком средств сократился несильно — на 6,2 млрд руб. Произошло это благодаря поддержке со стороны ЦБ, который разместил в банке депозит на 20 млрд руб. Регулятор разместил средства в банке на срок от 181 дня до года.

Большой отток клиентских средств выглядит иррациональным с учетом того, что контроль ЦБ над банком не дает поводов усомниться в том, что обязательства перед кредиторами будут полностью исполнены, отмечают эксперты. Кроме того, более половины средств, которые клиенты забрали из банка, приходятся на вклады населения и депозиты юрлиц, то есть эти средства были изъяты с потерей процентов. Сам ЦБ 1 февраля жаловался на недобросовестные действия конкурирующих банков, которые, по словам господина Поздышева, после объявления о санации распространяли «недостоверную информацию о том, что у банка отзывают лицензию». Но, кто распространял эти слухи, широкой аудитории до сих пор неизвестно.

Впрочем, есть и иная точка зрения на этот счет. Отток средств теоретически могли обеспечить как «обычные вкладчики, не до конца разобравшиеся в специфике процедуры санации этого банка», так и «дружественные прежнему руководству», считает господин Волков. Последние, по его мнению, могли опасаться пристального внимания ЦБ к операциям по их счетам. «Не обладая доступом к внутренней отчетности банка, можно предположить, что часть средств контролировалась экс-акционерами банка — соглашается младший директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский,— и их просто забрали».

В ЦБ отказались от комментариев, сославшись на то, что регулятор не комментирует действующие банки (ранее представители ЦБ многократно комментировали ситуацию с Минбанком после начала процедуры его финансового оздоровления). Оперативно получить комментарий Минбанка в среду вечером "Ъ" не удалось.

Виталий СОЛДАТСКИХ