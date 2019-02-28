28.02.2019 10:50 668

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рекомендовало руководителям своих территориальных подразделений заключить договоры по зарплатным проектам со Сбербанком и наладить с ним «взаимовыгодное сотрудничество». Сейчас 295,9 тыс. сотрудников ФСИН получают зарплаты — а это более 180 млрд руб. в год — в 56 разных банках. Необходимость перевода их на обслуживание в Сбербанк руководство ФСИН объясняет опасениями отзыва лицензий у «различных коммерческих» банков. В ФАС заявляют, что такие действия могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В распоряжении "Ъ" оказалось письмо заместителя гендиректора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Максименко, адресованное начальникам территориальных органов ФСИН и начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН. В нем отмечается, что Банком России продолжается отзыв лицензий у «различных коммерческих банков», что негативно сказывается на их клиентах. В связи с этим ФСИН России «рекомендует заключать договоры по зарплатным проектам со Сбербанком», а также провести рабочие встречи с представителями банка «для рассмотрения взаимовыгодного сотрудничества». О результатах доложить до 1 марта 2019 года.

В пресс-службе ФСИН России "Ъ" подтвердили факт направления данных рекомендаций. «В ФСИН России с целью сохранения денежных средств сотрудников и избежания в дальнейшем бюрократических проволочек, связанных с возвратом средств, хранящихся в банках, у которых отозвана лицензия, было направлено письмо в территориальные органы, в котором содержится информация исключительно рекомендательного характера о сотрудничестве со Сбербанком, в том числе и по зарплатным проектам»,— сообщили там.

В настоящее время территориальные органы ФСИН России в рамках зарплатных проектов сотрудничают с 56 банками, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк (топ-5 по активам). Численность сотрудников ФСИН (уголовно-исправительной системы) — 295,9 тыс. Как пояснили в пресс-службе ФСИН, средняя зарплата сотрудников — 51,5 тыс. руб.

Таким образом, годовой зарплатный поток ФСИН может превышать 180 млрд руб.

В Сбербанке "Ъ" сообщили, что банку ничего не известно об указанном письме ФСИН. «Считаем некорректным комментировать документы сторонних организаций, тем более если они не являются публичными»,— подчеркнули в пресс-службе. От комментариев по вопросам сотрудничества с ФСИН в настоящее время там отказались. ФСИН подведомственна Минюсту. Там "Ъ" сообщили, что информацией относительно рекомендаций ФСИН России начальникам территориальных органов о переводе зарплатных проектов Минюст России не располагает.

Банки, которые ФСИН назвала в числе обслуживающих зарплатные проекты службы, свое взаимодействие с ФСИН не комментируют. Однако отмечают, что подобные рекомендации приводят к нарушению конкуренции на финансовом рынке. «Понятие зарплатного проекта не определено в законодательстве. Следовательно, их регулирование отсутствует,— поясняет зампред правления по связям с органами государственной власти Альфа-банка Владимир Сенин.— Соглашение с банком на осуществление зарплатного проекта подписывает организация-работодатель. Можно было бы ожидать, что на заключение того договора должны распространяться правила о госзакупках, но этого не происходит, поскольку счета в банке в результате реализации зарплатного проекта открываются гражданам». ВТБ выступает за максимальную конкуренцию на рынке банковских услуг, в том числе в сегменте зарплатных проектов, сообщили "Ъ" в пресс-службе. «Законодательство предоставляет работникам возможность выбора банка, на счет в котором они хотели бы получать заработную плату,— напомнили там.— Смена кредитной организации производится на добровольной основе, она возможна, даже если у работодателя уже есть договор на комплексное обслуживание в рамках зарплатного проекта». Впрочем, по словам господина Сенина, в случае силовых и правоохранительных структур, образующих властную вертикаль, возможность такого самоопределения в действительности отсутствует.

«Мы не считаем проблему зарплатного рабства надуманной. Она, конечно, есть. Мы готовы дальше с банками обсуждать, как можно обеспечить работника более свободным выбором», — Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 31 января

Однако такие рекомендации, как правило, вызывают вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пояснил "Ъ" заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров, «если информация о направлении письма подтвердится, в действиях ФСИН могут быть усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства». ФАС имеет немалый опыт борьбы с подобными практиками. Наиболее громкая история — рекомендации Минобороны о переводе предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на обслуживание в ВТБ в 2012 году. Тогда по жалобам Сбербанка и Альфа-банка было возбуждено дело о нарушении закона о конкуренции, в рамках которого ФАС добилась отзыва рекомендаций и публичных разъяснений Минобороны о праве предприятий ОПК обслуживаться в любом банке (см. "Ъ" от 25 апреля 2012 года ).

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА