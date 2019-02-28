28.02.2019 11:00 440

Это может показаться удивительным, но российский финтех в сфере частных инвестиций и биржевой торговли сегодня является одним из самых передовых в мире. Открыть счет для торговли акциями в крупном брокере сейчас можно за 5-10 минут, не посещая офис, — США и Европе такое пока и не снилось. И вот уже в феврале этого года Московская биржа отмечает регистрацию двухмиллионного клиента.

Три процента трудоспособного населения, инвестирующие в акции, — это уже что-то. На первый взгляд, российскому рынку частных инвестиций еще далеко до Европы и США, где среди взрослого населения инвесторов в акции от 20% до 40%, но, учитывая текущую динамику, через 2-3 года он достигнет цифры в 7 млн человек, а это уже очень серьезно.

Причин новой волны интереса к биржевым инвестициям несколько. Во-первых, и это самое очевидное, — поиск доходности в условиях низких ставок по депозитам. Во-вторых, постоянно растущая доля сегмента digital ready — все больше людей готовы осуществлять повседневные операции в смартфоне. В-третьих, дала результат начавшаяся четыре года назад совместная работа Центробанка, НАУФОР (саморегулируемая брокерская организация) и брокеров по реализации проекта «дистанционное открытие брокерского счета».

История с «удаленкой» даже несколько опередила запросы того времени и идеально легла в основу многочисленных интерфейсов, которые начали создавать для клиентов брокеры. В общем, в сравнении с другими отраслями российской экономики биржевая и брокерская инфраструктура — один из передовых сегментов, и применяемые в нем технологии стоят в одном ряду с мировыми.

Розничный финансовый рынок России развивается стремительно, как здоровый ребенок на материнском молоке, что, видимо, начинает серьезно пугать одного из родителей — Центробанк. В стремлении защитить массового и неопытного инвестора регулятор в конце прошлого года направил в Госдуму проект закона о категоризации инвесторов в одном из самых жестких из возможных вариантов.

Законопроект предполагает запрет для физлиц с активами на счете до 400 000 рублей покупать что-либо, кроме государственных облигаций и основных российских акций, Такая категория инвесторов называется в документе «особо защищаемые». Им будут недоступны фьючерсы, сделки с плечом, и, что самое главное, корпоративные облигации, а также любые зарубежные бумаги, включая акции таких гигантов, как Apple, Google, Boeing и Facebook. Для получения доступа к инструментам следующего уровня инвесторы должны будут сдать дистанционный экзамен на бирже или же преодолеть порог по активам в размере 400 000 рублей.

Сложно представить, как отправить современного «цифрового» клиента из мобильного приложения проходить тесты на сторонних сайтах или как объяснить, почему акции качественных компаний, чей бизнес диверсифицирован по странам, континентам и валютам, запрещены к покупке.

Понятно, что инвесторов необходимо защищать, но предлагаемые изменения могут больно ударить по сформировавшейся практике клиентского пути, когда инвесторы пополняют счета, поэтапно наращивая активы, получая таким образом опыт на небольших суммах, что само по себе является рациональным поведением, против которого точно не надо бороться.

Очевидно, что быстрорастущий рынок требует защиты, но для взвешенного решения представляется важным изучить клиентский путь, рациональность выбора и сообщества тех клиентов, которые приходят на этот рынок. Типичный клиент брокерской компании кардинально изменился за последние десять лет: если раньше фондовый рынок был площадкой для профессионалов, использующих «космические» торговые платформы и совершающих сотни сделок в месяц — а это наиболее рисковый путь, то сегодня расклад совсем другой.

К примеру, 48% клиентов, дистанционно открывших счета в БКС, совершают менее одной сделки в месяц и имеют в портфеле около трех ценных бумаг, что вполне соответствует консервативной стратегии «купи и держи». Меньшая доля совершает 1-3 сделки в месяц, и лишь 16% клиентов пробуют себя на поприще спекуляций, совершая в среднем 9 сделок в месяц. Стоит отметить, что от 25% до 60% средств digital ready клиенты совершенно рационально инвестируют в иностранные бумаги. Нет основания считать, что в других брокерских компания ситуация радикально отличается.

На первых обсуждениях законопроекта в Госдуме представители профсообщества называли и десяток других не менее серьезных причин, по которым предлагаемая редакция выглядит чрезмерно жесткой. Дискуссия продолжается, и вопрос, сохранится ли в регулировании фокус на развитие рынка и стимулирование развития технологий или курс резко изменится и фондовый рынок вновь станет доступным не для всех. остается открытым.

Впрочем, пока закон не принят, еще можно успеть купить себе несколько акций Apple или Facebook.

Дмитрий ПАНЧЕНКО, Forbes Contributor

