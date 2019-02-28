28.02.2019 11:30 414

Рубль в четверг утром умеренно дешевеет на фоне некоторого ухудшения текущей ситуации на рынке нефти и в ЕМ-сегменте форекса, а также из-за интервенций ЦБ и возвращения санкционной тематики.

Поддержкой же может выступать предложение экспортной выручки под уплату налога на прибыль по текущим рыночных курсам, превышающим официальный курс ЦБ на сегодня, 65,76 рубля за доллар.

К 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 65,87, и рубль теряет 0,1 процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" к 10.25 МСК была вблизи отметки 74,95, и здесь рубль теряет около четверти процента.

"У 66 (рублей за доллар) видимо стоят экспортеры, они могут "подливать" валюту до вечера. Но потом, вечером, если нефть не начнет опять дорожать, возможно пройдем этот уровень — конец месяца, плюс, люди боятся санкций, хотя их быстрое ужесточение выглядит маловероятным", — сказал дилер крупного российского банка.

Нефть сейчас дешевеет, Brent — на полпроцента после почти двухпроцентного роста накануне на фоне неожиданного снижения запасов в США, и баррель оценивается в $66,05.

Размер последнего февральского налога, на прибыль, уплачиваемого сегодня, согласно опросу Рейтер, может достичь 300 миллиардов рублей.

На форексе доллар показывает небольшие отрицательные изменения против евро и корзины из 6 валют.

Одновременно дорожает японская иена, а также американский доллар вышел в плюс против ряда валют сырьевого и развивающегося сегментов, и поводом для спроса на безопасные инструменты могла стать новость о том, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения о денуклеаризации Корейского полуострова.

В фокусе глобальных рынков остается тема заключения торговой сделки Вашингтона и Пекина, индо-пакистанский инцидент, а также сегодняшняя публикации ВВП США за четвертый квартал прошлого года.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ