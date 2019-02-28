28.02.2019 13:30 412

Региональные банки могут стать агентами ВЭБа и принять участие в отборе проектов для фабрики проектного финансирования госкорпорации, рассказали РБК несколько участников состоявшейся 25 февраля встречи руководства ВЭБа с представителями банков, банковских ассоциаций и органов власти. На ней обсуждались варианты взаимодействия региональных банков с ВЭБ.РФ, «Дом.РФ» и корпорацией МСП.

На встрече обсуждалась в том числе возможность для региональных банков выступать агентами ВЭБа и участвовать в выборе проектов для их совместного финансирования на основе синдицированного кредитования, подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, участвовавший в совещании.

Идею привлечь региональные банки для проработки проектов под фабрику проектного финансирования высказал один из участников встречи, пояснил представитель ВЭБа, добавив, что госкорпорация не обсуждает создание формализованной сети. ВЭБ.РФ готов сотрудничать с такими банками как в рамках фабрики, так и по другим направлениям финансовой политики госкорпорации, пояснил он.

Вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков рассказал РБК, что в рамках создания агентов ВЭБа на базе региональных банков было предложено использовать их экспертизу для анализа местных проектов. Подразумевается, что региональные банки будут предлагать ВЭБу проекты для финансирования на основании своей экспертизы, а ВЭБ — рассматривать и принимать решение, отметил он.

Фабрика проектного финансирования, о планах создать которую в июле 2017 года объявил президент Владимир Путин, призвана обеспечить рост инвестиций в реальный сектор российской экономики и минимизировать риски инвесторов. В настоящее время проектное финансирование в России не развито из-за высокой трудоемкости и затратности подготовки и структурирования проектов, дефицита долгосрочных кредитных ресурсов, отсутствия ликвидного залогового обеспечения и по ряду других причин, обосновывал создание фабрики ВЭБ.

Через фабрику намечено в общей сложности инвестировать до 1 трлн руб. Для участия отбираются проекты с объемом инвестиций более 3 млрд руб., сроком окупаемости — до 20 лет. Инициаторы должны вложить не менее 20% собственных средств.

Сейчас известно о трех проектах, которые профинансирует ВЭБ через фабрику. Госкорпорация вместе с Газпромбанком, Сбербанком и Байкальской горной компанией (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината на $1,7млрд, доля ВЭБа в синдицированном кредите составит 20%. ВЭБ финансирует также проекты «Куйбышевазот» и «Щекиноазот» с объемом вложений 28,3 млрд руб., финансовым партнером ВЭБа станет Газпромбанк.

Екатерина ЛИТОВА, Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Павел КАЗАРНОВСКИЙ