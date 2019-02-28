28.02.2019 17:30 456

Мосгорсуд решил оставить под стражей основателя Baring Vostok Майкла Калви, который обвиняется по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса («мошенничество в особо крупном размере в составе преступной группы»), передает корреспондент Forbes из зала суда. Калви находится под стражей с 16 февраля, он может пробыть там как минимум до 13 апреля.

«Я не буду бегать и выполню все обязательства, связанные с домашним арестом», — сказал Калви в ходе сегодняшнего заседания. По его словам, под домашним арестом он не сможет влиять на свидетелей. Основатель Baring Vostok отметил, что у него есть важные семейные дела — «сейчас дочь и сын должны попасть в университет».

Суды в Лондоне, на Кипре и в Москве

Калви сказал, что между акционерами банка «Восточный» существует корпоративный спор — в Лондонском арбитражном суде ведется разбирательство между Baring Vostok с одной стороны и Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном (бывшие акционеры банка «Юниаструм») с другой. Калви рассказал, что при слиянии «Восточного« и «Юниаструма» обе стороны договорились решать любой спор решать через Лондонский арбитражный суд. Однако теперь Аветисян и Юсупов подали к Baring иск в Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) при Торгово-промышленной палате России.

По словам Калви, размер претензий Baring к Аветисяну в суде составляет 17,5 млрд рублей. Предмет претензий связан более чем 10 сделками «Юниаструма», которые ЦБ назвал выводом активов, добавил основатель Baring Vostok.

Кроме того, по словам Калви, в Лондонском суде рассматривается расторжение опциона, который давал Аветисяну и Юсупову возможность получить контроль над банком. Обоснование для отказа от опциона — вывод активов из «Юниаструма» перед слиянием с «Восточным», объяснил Калви. Именно отмену опциона оспаривают Аветисян и Юсупов в МКАС.

Бизнесмен отметил, что когда стороны в 2016 году договорились о слиянии банков, был период в 3-4 месяца, когда ни «Восточный», ни «Юниаструм» не имели права выдавать крупные кредиты или проводить значительные инвестиции без разрешения другой стороны. Сделки, который стали предметом обсуждения в Лондонском арбитраже, «Юниаструм» провел без разрешения, говорит Калви. Еще один процесс между акционерами «Восточного» проходит на Кипре, продолжает Калви. По его словам, Аветисян и Юсупов нарушили обязательства не менять главу «Восточного» без разрешения Baring Vostok. В сентябре 2018 года место Дмитрия Левина во главе банка занял Вячеслав Арутюнян, который считается человеком Аветисяна. Именно это нарушение оспаривается в кипрском суде, говорит Калви.

По мнению Калви, Finvision Holdings (компания, через которую Аветисян владеет долей в «Восточном») поменяла регистрацию с кипрском на российскую (в сентябре она зарегистрировалась во «внутреннем офшоре», на острове Русский) только для того, чтобы избежать юрисдикции лондонского и кипрского судов.

Ключевые свидетели под арестом

Помимо Калви, в деле фигурируют еще пять человек. Это менеджеры Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров и экс-предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев (последний свою вину уже признал). В начале февраля миноритарий и член совета директоров банка «Восточный» (в котором Baring Vostok принадлежит 51,6%) Шерзод Юсупов подал заявление в ФСБ. Он утверждал, что Калви в сговоре с Зюзиным и Дельпалем ввели в заблуждение Юсупова и смогли списать задолженность ПКБ перед «Восточным» на 2,5 млрд рублей, передав банку 59,9% люксембургской IFTG (справедливая цена пакета, как утверждает Юсупов, составляла 600 000 рублей). Калви считает, что причиной преследования стал акционерный конфликт в «Восточном».

По словам Калви, все задержанные сотрудники Baring Vostok — ключевые свидетели в судебном разбирательстве в Лондоне, «без их заявлений будет сложно продолжить суд в Лондоне». «Это одна из причин, почему Юсупов возбуждал уголовное дел против нас» — уверен Калви.

«Готов опять спасать «Восточный»»

Согласно требованиям ЦБ, банк «Восточный» до апреля должен докапитализироваться на 5 млрд рублей. Калви подчеркивает, что у Аветисяна нет денег, а если эти средства (через выкуп допэмиссии банка) инвестирует Baring, то доля бывших акционеров «Юниаструма» размоется. Если банк продаст акции IFTG на рынке, я уверен, что за них будет получено не менее 2,5-3 млрд рублей. «Baring неоднократно спасал «Восточный» и готов снова спасать, как и обещал Банку России».

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

