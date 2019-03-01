01.03.2019 08:40 294

Страны БРИКС разрабатывают единую платежную систему. Она будет называться BRICS Pay, рассказали «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который выступает координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового Совета БРИКС со стороны Москвы. Там добавили, что готовы рассматривать участие в финансировании платформы. Один из вероятных сценариев реализации проекта — создание специального онлайн-кошелька, который объединит в себе платежные системы всех стран – участниц БРИКС, добавил другой участник рабочей группы, вице-президент Ассоциации российских банков Олег Прексин. С помощью установленного на смартфон мобильного приложения можно будет оплатить покупку в любой стране группы вне зависимости от валюты на счете покупателя. Реализация проекта позволит снизить зависимость от транснациональных платежных систем, что особенно актуально на фоне растущей геополитической напряженности, полагают эксперты.

В одну копилку

Разработка Новой международной платежной системы (НМПС) стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) обсуждалась на заседании российской части Делового совета «пятерки» 19 февраля, рассказал «Известиям» глава этой группы, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. В состав Делового совета входят, в частности, руководители ТПП, ВЭБ.РФ, РФПИ, РЖД и Ростеха.

По словам Сергея Катырина, сопряжение национальных платежных систем стран БРИКС — уже официально один из приоритетных для союза проектов, особенно с учетом непредсказуемости финансовых рынков и курса доллара. Согласование технологической платформы между странами, а также проведение демонстрационных покупок состоится в ближайшее время.

Первоначально интеграцию платежных систем планируется реализовать в рамках создания общей платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации российских банков, участник целевой рабочей группы Делового совета БРИКС Олег Прексин. На практике это будет реализовано в виде установленного на смартфон приложения можно будет оплатить покупку в любой стране союза вне зависимости от валюты на счете покупателя. По его словам, такой пилот стартует в ЮАР уже в начале апреля.

Общий кошелек будет работать аналогично существующим платежным сервисам, таким как, например, Apple Pay или Samsung Pay. Для этого будет создана отдельная облачная платформа, которая свяжет национальные платежные системы «пятерки». Впрочем, к ней смогут присоединиться и другие игроки, добавил Олег Прексин. Он сообщил, что коллеги по целевой рабочей группе Делового совета БРИКС поддержали его предложение назвать сервис BRICS Pay.

— РФПИ совместно с портфельными компаниями принимает активное участие в разработке проекта BRICS Pay. Портфельные компании РФПИ, а также партнеры фонда из Китая и Индии обладают экспертизой и технологиями, необходимыми для реализации проекта. Фонд также готов рассматривать участие в финансировании платежной системы совместно с партнерами по блоку БРИКС, — сообщили «Известиям» в пресс-службе фонда.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что взаимодействуют с регуляторами стран ЕАЭС, БРИКС и ШОС в рамках развития единого платежного пространства, в том числе в области интеграции национальных систем платежных карт. Однако вопрос создания единого онлайн-кошелька пока не обсуждается. В Минфине сообщили, что такая инициатива в ведомство не поступала. В Национальной системе платежных карт заявили, что дискуссия об объединении платежных систем ведется, однако создание общего онлайн-кошелька с организацией также не обсуждали. В штаб-квартире БРИКС не ответили на вопрос «Известий» об интеграции платежных систем.

В пресс-службе ВЭБ.РФ «Известиям» подтвердили, что тема создания онлайн-кошелька обсуждалась на совещании российской части Делового совета БРИКС. Она вызвала интерес участников, которые сошлись во мнении, что вопрос требует проработки. Однако говорить о какой-то определенной роли ВЭБ.РФ в этом вопросе преждевременно, подчеркнули в институте развития.

Независимый расчет

В РСПП положительно относятся к интеграции платежных систем партнерских государств, сообщил «Известиям» вице-президент союза Александр Мурычев. По его словам, собственная система расчетов позволит существенно снизить зависимость от транснациональных платежных организаций. Это особенно актуально на фоне роста геополитической напряженности.

Появление общего сервиса для разных платежных систем позволит существенно снизить барьеры, сдерживающие развитие розничной торговли между гражданами партнерских государств, добавила глава НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. По ее словам, целесообразно создать общее для союза наднациональное цифровое платежное средство, который бы еще больше упростило механизм взаимных расчетов.

Все страны БРИКС, кроме ЮАР, обладают собственными национальными платежными системами. Это ELO в Бразилии, «Мир» — в России, RuPay — в Индии и UnionPay — в Китае. Бразильская система выпустила 120 млн национальных карт, российская — 50 млн, индийская — 500 млн, китайская — более 6 млрд, следует из официальных данных на сайтах организаций.

Объединение платежных систем актуально не только для БРИКС, но и для ЕАЭС, сказал Александр Мурычев. По его словам, формирование общего платежного пространства союза – это один из приоритетов РСПП в 2019 году. Вопрос сопряжения платежных систем союзных государств будет обсуждаться Консультативным советом Евразийской экономической комиссии, следует из протокола с его последнего заседания (есть у «Известий»). Белорусская система Белкарт и российская «Мир» в феврале подписали соглашение, позволяющее производить расчеты этими картами на территории обоих государств уже в этом году. «Мир» также начнут принимать в Киргизии, Казахстане и Таджикистане, сообщал ранее глава системы Владимир Комлев.

Защита от возможных санкций актуальна также на уровне крупных корпоративных и трансграничных расчетов. Так, в рамках ЕАЭС для этого планируется внедрить единую валюту, писали ранее «Известия». Соответствующее предложение Национального платежного совета поддержали в Минфине. Концептуально такая валюта будет напоминать европейский ЭКЮ, предшествовавший появлению евро. Главное отличие состоит в том, что использование денежной единицы ЕАЭС может быть ограничено исключительно операциями взаимозачетов между членами союза и не перерастет в традиционные деньги.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

